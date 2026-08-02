Barabanki News: पदाधिकारियों से संवाद कर संगठन की मजबूती पर दिया बल
Barabanki News: सिरौलीगौसपुर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट ने परिजात परिसर में न्याय पंचायत स्तरीय पदाधिकारी संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में किसानों की समस्याओं, संगठन की मजबूती और भविष्य के कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता निसार मेहदी एेडवोकेट ने की।
Barabanki News: सिरौलीगौसपुर। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के तत्वावधान में आज बरोलिया स्थित परिजात परिसर में न्याय पंचायत स्तरीय पदाधिकारी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन राधेश्याम रावत एवं अमरेश यादव द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मण्डल अध्यक्ष निसार मेहदी एडवोकेट ने की, जबकि संचालन वरिष्ठ पदाधिकारी शिव चंद शाहू ने किया। बैठक में किसानों की विभिन्न समस्याओं, संगठन की मजबूती, न्याय पंचायत स्तर तक संगठन के विस्तार तथा आगामी कार्यक्रमों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।