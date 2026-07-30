Barabanki News: बालिकाएं शिक्षित बनें और सशक्त बने
Barabanki News: मसौली। बालिकाओं के लिए जितनी जरूरी शिक्षा है, उतना ही आवश्यक है कि वह
Barabanki News: मसौली। बालिकाओं के लिए जितनी जरूरी शिक्षा है, उतना ही आवश्यक है कि वह आत्मनिर्भर बनें। यह तभी संभव है जब वे शिक्षा के साथ ही अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देंगी। बेटियां डरने के बजाए आत्मनिर्भर बनें। उक्त बातें गुरुवार को पंचायत भवन बडागांव के सीएसी सभागार में मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत बालिकाओं से रूबरू होते हुए कस्बा प्रभारी विपिन कुमार सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि एक बालिका के शिक्षित होने पर दो परिवारों में खुशहाली आती हैं। जरूरत इस बात की है बालिकाएं किसी से डरें नहीं बल्कि खुद को आत्मनिर्भर बनाएं।उप निरीक्षक अजय कुमार यादव ने कहा कि बच्चियों के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है।
तभी हम शिक्षित, स्वस्थ व आत्मनिर्भर बन सकेंगे। इस मौके पर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि नूर मोहम्मद, पंचायत सहायक सैय्यदा बानो, हेड कांस्टेबल अरुण कुमार वर्मा, नीतीश दक्ष, अंकित सचान, जितेंद्र कुमार यादव अमित कुमार सहित तमाम बालिकाएं मौजूद थी।
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