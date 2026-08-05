Barabanki News: देवा में कार पार्किंग के नाम पर की जा रही मनमानी, कब्जे से लगता है जाम

Barabanki News: देवा शरीफ की दरगाह के टेक्सी पार्किंग में अनियमितताएँ प्रशासनिक कार्रवाई के अभाव में बनी हुई हैं। डेढ़ महीने बाद भी रेट बोर्ड नहीं लगाया गया और अवैध दुकानें भी संचालित हैं। स्थानीय लोग मनमाने शुल्क वसूलने का आरोप लगा रहे हैं।

Barabanki News: देवा शरीफ। देवा कस्बा स्थित महान सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की दरगाह के मुख्य बाजार में संचालित कार पार्किंग की अनियमितताओं पर प्रशासनिक कार्रवाई ठंडे बस्ते में पड़ी है। देवा कोतवाल के पत्र पर उप जिलाधिकारी ने संयुक्त टीम से जांच तो कराई, लेकिन डेढ़ माह बीतने के बाद भी न तो पार्किंग स्थल पर रेट बोर्ड लगाया गया और न ही अवैध रूप से संचालित दुकानों को हटाया गया। जर्जर पानी की टंकी के नीचे वाहनों की पार्किंग भी पहले की तरह जारी है।

अनियमितताओं की जानकारी देवा कोतवाल आलोक मणि त्रिपाठी ने उप जिलाधिकारी को भेजे पत्र में पार्किंग स्थल पर मनमानी शुल्क वसूली, रेट बोर्ड न लगाए जाने, अवैध दुकानों के संचालन, जायरीनों के साथ मारपीट व दुर्व्यवहार तथा जर्जर पानी की टंकी के नीचे वाहन खड़े कराए जाने जैसी गंभीर अनियमितताओं का उल्लेख किया था। उन्होंने पत्र में बताया था कि टंकी की जर्जर स्थिति को देखते हुए कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।

जांच टीम की स्थापना मामले को गंभीरता से लेते हुए उप जिलाधिकारी ने 24 जून 2026 को संयुक्त जांच टीम गठित की थी। टीम में देवा कोतवाल आलोक मणि त्रिपाठी, अधिशासी अधिकारी संध्या मिश्रा और नायब तहसीलदार अभिषेक चक्रवर्ती को शामिल किया गया था। टीम ने मौके पर पहुंचकर पार्किंग स्थल, जर्जर पानी की टंकी और वहां संचालित दुकानों का निरीक्षण भी किया था।

जांच रिपोर्ट का इंतज़ार इसके बावजूद अब तक जांच रिपोर्ट उप जिलाधिकारी कार्यालय को नहीं सौंपी गई है। उप जिलाधिकारी ने बताया कि जांच रिपोर्ट मंगाकर नियमानुसार कार्रवाई कराई जाएगी।

स्थानीय लोगों के आरोप स्थानीय लोगों का कहना है कि कार पार्किंग में आज भी शुल्क सूची प्रदर्शित नहीं की गई है और वाहन चालकों से मनमाने ढंग से पैसे वसूले जा रहे हैं। पार्किंग परिसर में कई दुकानें भी नियमों के विपरीत संचालित हो रही हैं। लोगों का आरोप है कि पार्किंग ठेके की सीमा से बाहर होने के बावजूद जर्जर पानी की टंकी के नीचे वाहन खड़े कराए जाते हैं, जिससे हमेशा दुर्घटना का खतरा बना रहता है।

कोतवाल का बयान इस संबंध में देवा कोतवाल आलोक मणि त्रिपाठी ने कहा कि अवैध वसूली किसी भी कीमत पर नहीं होने दी जाएगी। जायरीनों के साथ मारपीट या दुर्व्यवहार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।