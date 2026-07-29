Barabanki News: अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस पर बाघ संरक्षण का दिया गया संदेश
Barabanki News: निन्दूरा की युगांतर विद्या मंदिर में मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस बहुत उत्साह के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में छात्रों को वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में विशेष लघु नाटिका प्रस्तुत की गई, जिसमें चीतों की समस्याओं को दर्शाया गया। सभी छात्रों ने बाघ संरक्षण की शपथ ली।
Barabanki News: निन्दूरा, संवाददाता। क्षेत्र के युगांतर विद्या मंदिर झरसवां में मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रबंधक सूर्यातोष सिंह ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इस अवसर पर उन्होंने जैव विविधता एवं वन्य जीव संरक्षण विषय पर बोलते हुए कहा कि बाघ भारत की पारिस्थितिकी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नामीबिया से लाए गए चीतों के संरक्षण के लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। वनों को बचाकर ही हम वन्य जीवों को बचा सकते हैं। कार्यक्रम की मुख्य आकर्षण छात्र-छात्राओं द्वारा प्रस्तुत बाघ बचाओ विषय पर आधारित लघु नाटिका रही।
नाटिका के माध्यम से बच्चों ने शिकार अवैध तस्करी और आवास की कमी से जूझ रहे चीतों की समस्या को प्रभावी ढंग से दर्शाया। कार्यक्रम के अंत में सभी छात्र-छात्राओं ने बाघ संरक्षण एवं जैव विविधता बनाए रखने की शपथ ली। प्रधानाचार्य अशोक कुमार ने कहा कि ऐसे आयोजनों से बच्चों में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता बढ़ती है। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
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