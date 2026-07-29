Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Barabanki News: अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस पर बाघ संरक्षण का दिया गया संदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बाराबंकी
Follow us on Google News
share

Barabanki News: निन्दूरा की युगांतर विद्या मंदिर में मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस बहुत उत्साह के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में छात्रों को वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में विशेष लघु नाटिका प्रस्तुत की गई, जिसमें चीतों की समस्याओं को दर्शाया गया। सभी छात्रों ने बाघ संरक्षण की शपथ ली।

Barabanki News: अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस पर बाघ संरक्षण का दिया गया संदेश

Barabanki News: निन्दूरा, संवाददाता। क्षेत्र के युगांतर विद्या मंदिर झरसवां में मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रबंधक सूर्यातोष सिंह ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इस अवसर पर उन्होंने जैव विविधता एवं वन्य जीव संरक्षण विषय पर बोलते हुए कहा कि बाघ भारत की पारिस्थितिकी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नामीबिया से लाए गए चीतों के संरक्षण के लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। वनों को बचाकर ही हम वन्य जीवों को बचा सकते हैं। कार्यक्रम की मुख्य आकर्षण छात्र-छात्राओं द्वारा प्रस्तुत बाघ बचाओ विषय पर आधारित लघु नाटिका रही।

ये भी पढ़ें:अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस पर बच्चों ने प्रस्तुति दी

नाटिका के माध्यम से बच्चों ने शिकार अवैध तस्करी और आवास की कमी से जूझ रहे चीतों की समस्या को प्रभावी ढंग से दर्शाया। कार्यक्रम के अंत में सभी छात्र-छात्राओं ने बाघ संरक्षण एवं जैव विविधता बनाए रखने की शपथ ली। प्रधानाचार्य अशोक कुमार ने कहा कि ऐसे आयोजनों से बच्चों में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता बढ़ती है। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

ये भी पढ़ें:हरिद्वार में विश्व टाइगर डे पर चीला रेंज में दिया संरक्षण का संदेश
ये भी पढ़ें:सेव टाइगर सेव नेचर का दिया संदेश
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Barabanki News Barabanki Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।