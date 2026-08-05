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Barabanki News: विवाहिता चीखते-चीखते मर गई, किसी ने नहीं सुनी फरियाद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बाराबंकी
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Barabanki News: देवा शरीफ में एक बीमार विवाहिता के साथ अमानवीय व्यवहार का मामला सामने आया है। विवाहिता को एक मजार पर तांत्रिक के कहने पर खंभे से बांधा गया था। वीडियो में विवाहिता की चीखें सुनाई दे रही थीं, लेकिन लोग उसे अनसुना करते रहे। अंत में, विवाहिता की मृत्यु हो गई।

Barabanki News: विवाहिता चीखते-चीखते मर गई, किसी ने नहीं सुनी फरियाद

Barabanki News: देवा शेरीफ। इसे अशिक्षा कहें, मुफलिसी कहें या फिर कुछ और... देवा में एक मजार के पास पिछले कुछ दिनों तक एक बीमार विवाहिता के साथ जिस तरह से अमानवीय व्यवहार हुआ वह एक सभ्य समाज के लिए सोचनीय विषय हो गया है। वहां लगे सीसी कैमरे में दिख रहा है कि विवाहिता का हाथ पीछे से बंधा हुआ था और वह चीखते हुए कुछ कहना चाह रही थी जिसे वहां मौजूद लोगों के साथ-साथ एक महिला अनसुना कर विवाहिता के ऊपर दुपट्टा ठीक कर चली जा रही थी। अखिर वह महिला कौन थी यह लोगों के लिए यक्षप्रश्न बना हुआ है। लखनऊ के गोमतीनगर क्षेत्र के ग्वारी गांव की विवाहिता रूबी पर भूत-प्रेत का साया बताकर तांत्रिक के कहने पर उसका ही पति गत छह दिन पूर्व देवा स्थित एक मजार पर पहुंचा। इसके बाद तांत्रिक के कहने पर विवाहता को लोहे के एक खंभे से बांध दिया गया।

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वीडियो में घटनाक्रम

वीडियो में दिख रहा है कि विवाहिता का दोनों हाथ पीछे कर के बांध दिए गए हैं और पैर खंभे से बंधा है। वह भूख प्यास के लिए चीख रही है चिल्ला रही है लेकिन उसके पास एक महिला बार बार आ रही फिर लौट जा रही है। चीखने पर विवाहिता का बाल पकड़कर वह महिला खींचती भी है। वीडियो की पुष्टि हिन्दुस्तान नहीं करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि देवा शरीफ में खंभे से बंधी विवाहिता तड़प- तड़पकर मर गई। लेकिन आसपास के दुकानदार- राहगीर तमाशबीन बने रहे। सीसी कैमरे में एक महिला विवाहिता को खंभे से बांधते हुए दिख रही है। वह महिला आखिर कौन है। जिसे पुलिस बचाने में जुटी हुई है। यह लोगों के लिए यक्षप्रश्न बनकर रह गया है।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

इस घटना में विवाहिता के साथ क्या हुआ?
विवाहिता को एक मजार पर तांत्रिक के कहने पर खंभे से बांध दिया गया और अंत में उसकी मृत्यु हो गई।
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