Barabanki News: लखनऊ- महमूदाबाद स्टेट हाईवे पर बेखौफ झुंड में टहल रहे आवारा पशु

Barabanki News: लखनऊ- महमूदाबाद हाईवे पर आवारा जानवरों की समस्या से लोग परेशान हैं। लोक निर्माण विभाग ने सुरक्षा के लिए चेतावनी बोर्ड लगाए हैं, लेकिन संबंधित अधिकारी इस समस्या को हल करने में अनुत्साही हैं। किसान भी फसलों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

Barabanki News: निंदूरा। आगे आवारा जानवर हैं... धीमी गति से गाड़ी चलाएं, यदि कोई जानवर भटकता हुआ दिखाई दे, तो हेल्पलाइन 1033 पर कॉल करें। लोक निर्माण विभाग ने यह बोर्ड कुर्सी कोतवाली क्षेत्र के लखनऊ- महमूदाबाद हाईवे पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से मवेशियों से बचने के लिए लगाया है। दरअसल इस समय हाईवे पर आवारा पशुओं का आतंक व्याप्त हो गया है। हाईवे पर झुंड में घूमने वाले आवारा पशुओं से टकराकर प्राय: लोग घायल हो रहे हैं। बावजूद इसके संबंधित अधिकारी इन पशुओं को हटाना गंवारा नहीं समझ रहे हैं। लोगों का कहना है कि हाईवे से लेकर खेत खलिहान तक इनका आतंक व्याप्त है।

सड़क हादसों की बढ़ती समस्या लखनऊ- महमूदाबाद मार्ग पर इन दिनों सड़क हादसों का छुट्टा मवेशी सबब बने हुए हैं। लेकिन जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं जिसके चलते सड़कों पर चलने वाले राहगीर मवेशियों से परेशान हंै, तो वही क्षेत्र के किसान छुट्टा पशुओं के कारण चौपट हो रही फसलों को लेकर परेशान हैं।

गोवंशों की बढ़ती संख्या गौरतलब है कि विभागीय अधिकारियों की उदासीनता के चलते इस समय क्षेत्र में निराश्रित गोवंशों की संख्या बढ़ गई है। गोशाला में न भेजने के चलते वे झुंड में हाईवे पर घूमते रहते हैं और आसपास के खेतों में घुसकर फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। मजबूरी में किसानों को फसलों के बचाव के लिए रात भर पहरा देना पड़ता है। खेत में किसान अकेला होता है, जबकि ये आवारा पशु झुंड में आकर खेतों में घुस जाते हैं और किसानों पर हमला करने में भी नहीं चूकते।

प्रशासन का कदम इस बारे में सीवीओ डॉ. विनोद यादव का कहना है कि विकास खंड अधिकारी और पशु चिकित्साधिकारी को पशुओं को पकड़कर गोशालाओं में भेजने के लिए निर्देश दिए गए हैं। यदि कहीं इस तरह की शिकायत आ रही है तो उसे दूर किया जाएगा।