Barabanki News: पुरानी रंजिश को लेकर युवक को रॉड से पीटा, घायल
Barabanki News: बाराबंकी। कोतवाली नगर क्षेत्र के कचहरी परिसर में पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट और रुपये
Barabanki News: बाराबंकी। कोतवाली नगर क्षेत्र के कचहरी परिसर में पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट और रुपये लूटने का आरोप लगाते हुए एक पक्ष ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देवा क्षेत्र के सिपहिया गांव निवासी गजराज ने तहरीर में बताया कि 22 जुलाई की शाम करीब पांच बजे वह कचहरी में जमानत कराने आए थे। इसी दौरान विपक्षी राहुल अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा और पुरानी रंजिश को लेकर गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर आरोपियों ने सिर पर लोहे की रॉड और धारदार हथियार से हमला कर दिया। जिससे वह घायल हो गया आरोप है कि इसके बाद लाठी-डंडों से भी पीटा गया।
हमलावरों ने जान से मारने की धमकी दी और जेब में रखे 53 सौ रुपये निकाल लिए। लोगों के पहुंचने पर आरोपी फरार हो गए। पुलिस इस मामले में मुकदमा दर्जकर जांच कर रही है।
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