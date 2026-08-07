Barabanki News: बारिश में रास्ते में कीचड़, बच्चों का स्कूल पहुंचना मुश्किल

Barabanki News: बारिश में रास्ते में कीचड़, बच्चों का स्कूल पहुंचना मुश्किल
Barabanki News: रामनगर के ग्राम पंचायत लहडरा का प्राथमिक विद्यालय जाने वाला मार्ग बरसात में दलदल बन जाता है, जिससे बच्चों और शिक्षकों को विद्यालय पहुंचने में कठिनाई होती है। ग्रामीणों ने अधिकारियों से मार्ग निर्माण की कई बार मांग की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यह मार्ग मतदान केंद्र भी है।
Barabanki News: रामनगर। ग्राम पंचायत लहडरा स्थित प्राथमिक विद्यालय तक जाने वाला मार्ग बरसात के दिनों में पूरी तरह दलदल बन गया है। इस रास्ते में पैदल गुजरा मुश्किल है। स्कूली बच्चों व शिक्षकों को विद्यालय पहुंचने में भारी परेशानी उठानी पड़ती है। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात शुरू होते ही मार्ग की स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि छोटे-छोटे बच्चों का स्कूल पहुंचना भी चुनौती बन जाता है। कई बार बच्चे फिसलकर गिर जाते हैं, जिससे अभिभावकों में चिंता बनी रहती है। ग्राम प्रधान ने बताया कि विद्यालय मार्ग के निर्माण के लिए एमएलसी, सांसद और विधायक सहित संबंधित अधिकारियों से कई बार मांग की जा चुकी है लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
उनका कहना है कि यह स्थिति तब है जब यही प्राथमिक विद्यालय चुनाव के दौरान मतदान केंद्र भी बनाया जाता है। इसके बावजूद मार्ग का निर्माण नहीं कराया गया।
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