Barabanki News: महादेवा में शिवभक्तों की सेवा में मेडिकल स्टोर संचालक रखेंगे फर्स्ट एड बाक्स, आरओ वाटर

Barabanki News: बाराबंकी, संवाददाता। श्रावण मास में महादेवा में दवा दुकानों के बाहर श्रद्धालुओं के लिए स्वच्छ पेयजल, फर्स्ट एड बाक्स तथा बैठने और विश्राम की व्यवस्था रखनी होगी। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए जिले में दवा दुकानों की निगरानी तेज कर दी गई है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन व जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह के निर्देश पर जिला औषधि निरीक्षक रज़िया बानो ने शनिवार को महादेवा कांवड़ मार्ग पर स्थित 23 मेडिकल स्टोरों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गौतम मेडिकल स्टोर, वीडी वर्मा मेडिकल स्टोर, सौरभ मेडिकल स्टोर, तिवारी मेडिकल स्टोर, बीके मेडिकल स्टोर, लक्ष्मी मेडिकल स्टोर, प्रतिभा मेडिकल स्टोर समेत कुल 23 मेडिकल प्रतिष्ठानों के औषधि लाइसेंस, अभिलेखों तथा आवश्यक दवाओं के स्टॉक की जांच की गई।

साथ ही सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को कांवड़ यात्रियों के लिए नि:शुल्क प्राथमिक चिकित्सा एवं सहायता शिविर लगाने के निर्देश दिए गए। जिला औषधि निरीक्षक ने सभी ब्लड सेंटर संचालकों को पर्याप्त मात्रा में रक्त उपलब्ध रखने तथा मेडिकल स्टोरों पर औषधि लाइसेंस को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मेडिकल स्टोर संचालकों को ओआरएस, दर्द निवारक, एंटीबायोटिक, एंटी-एलर्जिक, डिहाइड्रेशन, उल्टी-दस्त और गैस की दवाओं सहित अन्य जीवन रक्षक एवं आपातकालीन दवाओं का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखने को कहा गया। इसके अलावा बैंडेज, कॉटन, बीटाडिन, डेटॉल, स्प्रे तथा पैरों के छालों के उपचार में उपयोगी क्रीम जैसी प्राथमिक चिकित्सा सामग्री भी उपलब्ध रखने के निर्देश दिए गए। महादेवा मेले के प्रमुख दिनों, विशेषकर सोमवार और शिवरात्रि पर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की उपस्थिति में अधिक समय तक मेडिकल स्टोर संचालित करने तथा अतिरिक्त स्टाफ की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए।