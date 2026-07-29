Barabanki News: भगवान महावीर का पंचामृत पूजन करने को उमड़े भक्त

Barabanki News: भगवान महावीर का पंचामृत पूजन करने को उमड़े भक्त
Barabanki News: बाराबंकी में श्री दिगम्बर जैन मंदिर में मुनि श्री सौम्य सागर जी की उपस्थिति में गुरु पूर्णिमा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान महावीर का पंचामृत अभिषेक किया। मुनि श्री ने गुरु के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बिना गुरु के जीवन अधूरा है।
Barabanki News: बाराबंकी। श्री दिगम्बर जैन मंदिर में मुनि श्री सौम्य सागर जी के सान्निध्य में गुरु पूर्णिमा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। प्रात: 6 बजे से भगवान महावीर का पंचामृत अभिषेक पूजन का कार्यक्रम सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने किया। तत्पश्चात मुनि श्री का पाद प्रक्षाल करने का सौभाग्य महावीर प्रसाद जी धनावत परिवार को मिला। मुनि श्री ने कहा जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। मुनि श्री ने कहा सांसारिक जीव कोई भी हो चाहे वह कोई भी कार्य करता हो, व्यापार में हो, नौकरी में हो अपनी संस्था चलाता हो, गृहिणी हो आदि कोई भी कार्य करता हो गुरु अगर नहीं है उसका तो वह व्यक्ति तरक्की नहीं कर सकता।
मुनि श्री ने कहा आज के ही दिन भगवान महावीर को उनके पहले शिष्य के रूप गौतम स्वामी मिले थे जो उनके संदेश को आत्मसात करने की सक्ति रखते हैं। शिष्य तो हजारों बन सकते हैं, परंतु शिष्य वही है जो गुरु की बातों को जीवन में धारण कर सके और लोगों का कल्याण कर सके। जिस प्रकार शिष्य गुरु के बिना अधूरा है उसी प्रकार गुरु का अगर कोई शिष्य नहीं है तो वह गुरु भी अधूरा है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पंकज धनावत, राजकुमार धनावत, प्रदीप धनावत, सम्पत राज जी, अशोक पाटनी, रमेश जैन आदि मौजूद रहे।
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