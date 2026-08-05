Barabanki News: किंतूर गांव में शीशम पर चढ़ा 10 फीट का अजगर, पूरे दिन पेड़ पर डटा रहा 'जंगल का मेहमान'

Barabanki News: सिरौलीगौसपुर(बाराबंकी)। क्षेत्र के किंतूर गांव में बुधवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब खेत में लगे शीशम के पेड़ पर करीब 30 फीट की ऊंचाई पर एक विशालकाय अजगर लिपटा दिखाई दिया। लगभग 10 फीट लंबे अजगर को देखकर ग्रामीणों में दहशत फैल गई और मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों ने तत्काल डायल-112 पुलिस और वन विभाग को सूचना दी। किंतूर गांव निवासी पंचम यादव के खेत में हाल की बारिश के कारण पानी भरा हुआ है। माना जा रहा है कि पानी से बचने के लिए अजगर शीशम के पेड़ पर चढ़ गया और ऊंचाई पर एक मजबूत डाल से लिपटकर बैठ गया। सुबह जैसे ही ग्रामीणों की नजर उस पर पड़ी, पूरे गांव में इसकी चर्चा फैल गई और सैकड़ों लोग मौके पर पहुंच गए。