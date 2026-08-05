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Barabanki News: किंतूर गांव में शीशम पर चढ़ा 10 फीट का अजगर, पूरे दिन पेड़ पर डटा रहा 'जंगल का मेहमान'

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बाराबंकी
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Barabanki News: किंतूर गांव में एक विशालकाय अजगर खेत में लगे शीशम के पेड़ पर करीब 30 फीट की ऊँचाई पर लिपटा पाया गया। 10 फीट लंबे इस अजगर को देखकर ग्रामीणों में दहशत फैल गई। वन विभाग ने उसे सुरक्षित नीचे उतारने का प्रयास किया, लेकिन वह ऊँचाई पर होने के कारण सफल नहीं हो सके।

Barabanki News: किंतूर गांव में शीशम पर चढ़ा 10 फीट का अजगर, पूरे दिन पेड़ पर डटा रहा 'जंगल का मेहमान'

Barabanki News: सिरौलीगौसपुर(बाराबंकी)। क्षेत्र के किंतूर गांव में बुधवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब खेत में लगे शीशम के पेड़ पर करीब 30 फीट की ऊंचाई पर एक विशालकाय अजगर लिपटा दिखाई दिया। लगभग 10 फीट लंबे अजगर को देखकर ग्रामीणों में दहशत फैल गई और मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों ने तत्काल डायल-112 पुलिस और वन विभाग को सूचना दी। किंतूर गांव निवासी पंचम यादव के खेत में हाल की बारिश के कारण पानी भरा हुआ है। माना जा रहा है कि पानी से बचने के लिए अजगर शीशम के पेड़ पर चढ़ गया और ऊंचाई पर एक मजबूत डाल से लिपटकर बैठ गया। सुबह जैसे ही ग्रामीणों की नजर उस पर पड़ी, पूरे गांव में इसकी चर्चा फैल गई और सैकड़ों लोग मौके पर पहुंच गए。

पुलिस और वन विभाग की कार्रवाई

सूचना मिलने पर पीआरवी पुलिस मौके पर पहुंची और वन विभाग को अवगत कराया। वन रेंजर दीपक गौड़ के निर्देश पर वनकर्मी ऋषभ शर्मा, सत्येंद्र कुमार, रियाज और सुनील कुमार गुप्ता की टीम घटनास्थल पर पहुंची। टीम ने अजगर का रेस्क्यू करने का प्रयास किया, लेकिन वह काफी ऊंचाई पर होने के कारण उसे सुरक्षित नीचे उतारना संभव नहीं हो सका।

अजगर की निगरानी

वन विभाग की टीम पूरे दिन मौके पर डटी रही, लेकिन शाम तक अजगर पेड़ से नीचे नहीं उतरा। वन रेंजर दीपक गौड़ ने बताया कि अजगर पर लगातार नजर रखी जा रही है। जैसे ही वह नीचे उतरेगा, उसे सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ दिया जाएगा, ताकि न तो वन्यजीव को कोई नुकसान पहुंचे और न ही ग्रामीणों की सुरक्षा प्रभावित हो।

अवधारणाएँ

किंतूर गांव में अजगर की लंबाई कितनी थी?
अजगर की लंबाई लगभग 10 फीट थी।
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