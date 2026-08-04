Barabanki News: एटीएम से रुपये निकालने के लिए पहुंचे तीन लोग हुए ठगी के शिकार

Barabanki News: फतेहपुर में जालसाजों ने स्टेट बैंक के एटीएम के कैश डिस्पेंसर स्लाट में फर्जी प्लेट लगाकर कई खाताधारकों के पैसे उड़ा दिए। ग्राहकों को रुपये निकलने के संदेश मिले, लेकिन उन्हें रुपये नहीं मिले। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

एटीएम से रुपये निकालने के लिए पहुंचे तीन लोग हुए ठगी के शिकार

Barabanki News: फतेहपुर (बाराबंकी), संवाददाता। जालसाजों ने फतेहपुर में स्टेट बैंक की एटीएम के कैश डिस्पेंसर स्लाट में फर्जी प्लेट लगा कर कई खाताधारकों के हजारों रुपये उड़ा दिए। ग्राहकों को रुपये निकलने के मैसेज मिले तो उनके होश उड़ गए। सोमवार को एटीएम से तीन लोगों के 17 हजार रुपये निकल गए। जबकि यह रुपये उन्हें रिसीव हुए ही नही। भुक्तभोगियों ने मामले की तहरीर कोतवाली में दी है। इसके पहले जुलाई माह में तीन लोगों के 68 हजार रुपये एटीएम से पार हो चुके हैं।

सोमवार तीन लोग हुए ठगी के शिकार सोमवार सुबह जालसाजों ने पटेल चौक पर स्थापित स्टेट बैंक के एटीएम को निशाना बनाया। यहां सोमवार सुबह अरविंद पटेल 10 हजार रुपये निकालने पहुंचे। उन्होंने कैश निकासी की प्रक्रिया पूरी की। मशीन से रुपये निकलने की आवाज आई, पर रुपये नहीं निकले। थाना बड्डूपुर के बसंतपुर निवासी सुनील कुमार ने पांच हजार रुपये एटीएम में फीड किए। रुपये नहीं निकले। एटीएम रूप से उनके जाने के कुछ ही देर बाद मोबाइल पर धन निकलने का मैसेज आ गया। इसी तरह ग्राम मोहम्मदपुर खाला के ग्राम हिदायतपुर मजरे बिहुरा गांव निवासी फिरोज आलम ने एटीएम से दो हजार निकालने की कोशिश की। रुपये नहीं मिले पर कुछ ही देर में खाते से धन कटने का संदेश जारी हो गया। भुक्तभोगियों ने मशीन चेक की तो रुपये निकलने के स्थान पर चिपनुमा प्लेट लगी नजर आई। फ्राड होने का अंदेशा होते ही सभी ने डायल 112 पर सूचना देकर स्टेट बैंक में सम्पर्क किया। जब तक बैंककर्मी जांच करने पहुंचते उसके पहले मशीन में लगी प्लेट गायब कर दी गई।

एक माह में हुई कई घटनाएं इन घटनाओं से पूर्व जुलाई में सामने आए तीन मामलों में 68 हजार रुपये भी इसी तरह निकाले जा चुके हैं।

31 जुलाई को बड्डूपुर के हिदायतपुर गांव निवासी दिनेश कुमार पटेल सुबह नौ बजे बस स्टॉप स्थित एटीएम पर नौ हजार निकालने गए थे। मशीन से आवाज आई पर रुपये नहीं मिले। कुछ ही देर बाद धन निकलने का मैसेज आ गया। 31 जुलाई को ही हिदायतपुर मजरे बिहुरा गांव निवासी ऋषभ सिंह सुबह करीब 11:40 बजे पटेल चौक स्थित एटीएम से नौ हजार निकालने पहुंचे। रुपये निकले पर उन्हें मिले नहीं। फोन पर मैसेज मिला तो उन्हें जालसाजी का पता चला। उन्होंने पुलिस चौकी पर प्रार्थना पत्र दिया। जितेंद्र कुमार फतेहपुर कोतवाली के ग्राम गौरा गजनी गांव निवासी हैं। नौ जुलाई को दोपहर करीब 12 बजे पटेल चौक एटीएम से उन्होंने दो बार मे 10-10 हजार निकालने की प्रक्रिया पूरी की। मशीन चली पर रुपये नहीं निकले। वहीं पीछे दो युवक खड़े थे। उन्होंने जितेंद्र का एटीएम कार्ड बदल दिया। बाद में उन्हीं के कार्ड से 30 हजार रुपये और निकाल लिए। सम्बंधित बैंक से मैसेज मिला तो उन्होंने आनन-फानन अपना कार्ड ब्लॉक करा दिया जिससे खाते में बचा धन बच गया। अब सभी भुक्तभोगी रुपये वापस पाने के लिए भागदौड़ में जुटे हैं।

नगर में स्टेट बैंक के चार एटीएम नगर फतेहपुर में स्टेट बैंक के चार एटीएम हैं। ये एसबीआई ब्रांच, ब्लाक चौराहा, पटेल चौक व बस स्टाप के पास स्थापित हैं। जिसमें ब्लाक चौराहा व मुख्य शाखा वाले एटीएम पर सुरक्षा गार्ड तैनात हैं। पटेल चौक व बस स्टॉप के पास वाले एटीएम की मॉनिटरिंग जिला मुख्यालय से होती है। इसी का फायदा उठा कर ठगों ने पटेल चौक बूथ को निशाना बना रखा है। चौकी प्रभारी अजय पांडेय ने बताया कि एटीएम बूथ के सीसीटीवी फुटेज के लिए बैंक मुख्यालय को लिखा गया है। पुलिस जांच में जुटी है।