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Barabanki News: प्लॉट के फर्जी दस्तावेज दिखाकर पांच लाख की ठगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बाराबंकी
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Barabanki News: बाराबंकी में एक व्यक्ति को फर्जी दस्तावेज दिखाकर पांच लाख रुपये ठग लिए गए। पीड़ित का आरोप है कि रुपये वापस मांगने पर मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Barabanki News: प्लॉट के फर्जी दस्तावेज दिखाकर पांच लाख की ठगी

Barabanki News: बाराबंकी। नगर कोतवाली में प्लॉट बेचने के नाम पर फर्जी दस्तावेज दिखाकर पांच लाख रुपये एक व्यक्ति से ठग लिए गए। पीड़िता का आरोप है कि रुपये वापस मांगने पर मारपीट करने और असलहा दिखाकर जान से मारने की धमकी भी दी गई। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। लखनऊ के गोमतीनगर निवासी राहुल कुमार गोला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी मुलाकात फैजुर्रहमान से हुई। उसने स्वयं को प्रॉपर्टी डीलर बताते हुए गदिया माती क्षेत्र में अपनी पत्नी शाजिया रहमान के नाम जमीन होने का दावा किया।

आरोप है कि उसने जमीन के स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज दिखाए और मौके पर जमीन भी दिखाई। इसके बाद विभिन्न माध्यमों से आरोपी ने पांच लाख रुपये ले लिया।पीड़ित का आरोप है कि भुगतान के बाद भी रजिस्ट्री नहीं कराई गई। संदेह होने पर स्थानीय लोगों और लेखपाल से जानकारी करने पर पता चला कि संबंधित जमीन आरोपितों के नाम दर्ज ही नहीं है। जब उन्होंने रुपये वापस मांगे तो आरोपित टालमटोल करते रहे।

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