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Barabanki News: तराई के गांवों में सरयू का कहर, बाढ़ के पानी से टापू बना सुंदरनगर गांव, पलायन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बाराबंकी
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Barabanki News: नेपाल से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण सुंदरनगर गांव टापू में तब्दील हो गया है। गांव के आसपास के क्षेत्रों में पानी भरने से आवागमन प्रभावित हुआ है। लोग रात से ही अपने सामान को सुरक्षित स्थानों पर रखने लगे हैं। प्रशासन ने नाव की व्यवस्था नहीं कर पाने के कारण लोग अपने सिर पर सामान रखकर पलायन करने को मजबूर हो गए।

Barabanki News: तराई के गांवों में सरयू का कहर, बाढ़ के पानी से टापू बना सुंदरनगर गांव, पलायन

Barabanki News: सूरतगंज, संवाददाता। नेपाल से लगातार पानी छोड़ जाने के चलते तराई क्षेत्र के सुंदरनगर गांव टापू में तब्दील हो गया है। आस पास के करीब आधा दर्जन गांवों के किनारे तक पानी पहुंचने से आवागमन प्रभावित हो गया। रात 12 बजे से गांव में पानी भरने की सूचना से ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। लोग रात को ही गृहस्थी का सामान ऊंचे व सुरक्षित स्थानों पर रखना शुरू कर दिया। दोपहर तक नाव की व्यवस्था प्रशासन नहीं करा सका, तो बाढ़ पीड़ित सिर पर अनाज की बोरियां रख पलायन करने को मजबूर दिखे। एक माह से बाढ़ से राहत कार्यों की चल रही तैयारियों की पोल पहले ही दिन खुल गई। गुरुवार को गिरिजा व शारदा बैराज से छोड़े गए 2.61 लाख क्यूसेक पानी शुक्रवार को क्षेत्र में और तबाही मचा सकता है。

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गांव में घुसा पानी तो नाव में तारकोल लगाने का शुरू हुआ काम

सरयू नदी का जलस्तर बुधवार की शाम ही खतरे के निशान पर पहुंच गया था। रात करीब 12 बजे जलस्तर और बढ़ा तो सूरतगंज ब्लॉक के सुंदरनगर गांव में पानी भरने लगा। गांव के आलम, वाहिद, अहमद, नदीम, नजरीन, जैन्नतुल व सागर ने बताया कि पानी भरता देख पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग घरों में रखा गृहस्थी का सामान व राशन आदि को सुरक्षित करने में जुट गए। जिनके घर पक्के बने थे वह टांड़ पर सामान रखने लगे। कुछ लोग छतों पर बच्चों को लेकर जाने लगे। मवेशियों को सुरक्षित और ऊंचे स्थान पर पहुंचाया गया। सुबह तक पूरा गांव पानी से घिर गया। रास्तों के ऊपर तीन से चार फीट पानी होने से आवागमन के सभी रास्ते बंद हो गए। कंट्रोल रूम को सूचना ग्रामीणों ने नाव की मांग की। दोपहर तक नाव का प्रबंध नहीं हो सका। मजबूरी में बाढ़ पीड़ित सिर पर अनाज, कपड़े व जरूरत का सामान रख कर पानी में होकर पलायन शुरू कर दिया। शुक्रवार तक और हालात बिगड़ने से ललपुरवा, कोड़री, केदारीपुर, हेतमापुर, उधिया, बाबापुरवा व बेलहरी गांव में भी पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

दोपहर बाद जर्जर नाव में लगाया जा रहा था तारकोल

ग्रामीण ईश्वरदीन, चेतराम व श्याम बिहारी ने बताया कि दो बजे एक जर्जर नाव भेजी गई। जिसमें पानी भर रहा था। नाव को बीच गांव में ले जाकर जहां जहां से पानी रिस रहा था, वहां पर तारकोल लगाकर उसे चलने लायक बनाया जा रहा था। ऐसे में आक्रोशित लोगों का कहना है कि एक माह से बाढ़ से राहत कार्यों की तैयारियों चल रही थी। लेकिन एक नाव तक समय से नहीं उपलब्ध कराई जा सकी। बाढ़ के पहले दिन ही पूरी तैयारियों की पोल खुल गई। अगर हालात और बिगड़े तो स्वयं लोगों को ही अपना सहायता करनी होगी।

तटबंध पर आशियाना बनाने लगे बाढ़ पीड़ित

सुंदरनगर गांव में करीब 70 से 80 घर हैं। गांव में पानी भरने से लोग तटबंधों पर बसने के लिए अपना आशियाना बनाना शुरू कर दिया। गांव के ईश्वरदीन, रामसागर व चेतराम बांस की टट्टर बना रहे थे। कहा कि पूस की झोपड़ी तैयार कर बारिश से परिवार को बचाना पड़ेगा। जब तक बाढ़ रहेगी तब तक यहीं दिन गुजारने पड़ेंगे।

सरयू का जलस्तर बढ़ने पर बाढ़ खंड अलर्ट

सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ ही बाढ़ कार्य खंड पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। अधिशासी अभियंता एसके सिंह ने क्षेत्र के सभी पांचों डिवीजन के सहायक अभियंताओं एवं जूनियर इंजीनियरों की ड्यूटी लगाकर बांधों और बाढ़ सुरक्षा परियोजनाओं की लगातार निगरानी के निर्देश दिए हैं। हेतमापुर से लेकर कोठरी गौरिया तक अधिकारी गुरुवार को तटबंधों और बाढ़ सुरक्षा कार्यों का निरीक्षण किया तथा अधिशाषी अभियंता को रिपोर्ट भेजी। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए एसडीएम आकांक्षा गुप्ता, तहसीलदार विपुल कुमार सिंह व बीडीओ देवेंद्र सिंह ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया।

एडीएम ने रामसनेहीघाट क्षेत्र का किया निरीक्षण

एडीएम निरंकार सिंह जलस्तर खतरे के निशान से सात सेमी. ऊपर पहुंचने की सूचना पर तहसील रामसनेहीघाट के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने पहुंच गए। एडीएम ने बाढ़ पीड़ितों से बात की और सतर्क रहने के निर्देश दिए। कहा कि किसी भी राहत व बचाव कार्य के लिए कंट्रोल रूम के संपर्क में रहे। बाढ़ चौकियों के अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए।

अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या सुंदरनगर गांव में पानी भरने से लोग प्रभावित हुए हैं?
हाँ, गांव में पानी भरने से लोग अपने सामान को सुरक्षित स्थानों पर रखने लगे हैं और पलायन करने को मजबूर हैं।
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