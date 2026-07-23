Barabanki News: एडीएम ने रामसनेहीघाट क्षेत्र का किया निरीक्षण
Barabanki News: एडीएम निरंकार सिंह ने रामसनेहीघाट में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से बातचीत की और सतर्क रहने की सलाह दी। एडीएम ने राहत कार्य के लिए कंट्रोल रूम से संपर्क में रहने का निर्देश दिया और बाढ़ चौकियों के अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के आदेश दिए।
Barabanki News: रामसनेहीघाट। एडीएम निरंकार सिंह जलस्तर खतरे के निशान से सात सेमी. ऊपर पहुंचने की सूचना पर तहसील रामसनेहीघाट के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने पहुंच गए। एडीएम ने बाढ़ पीड़ितों से बात की और सतर्क रहने के निर्देश दिए। कहा कि किसी भी राहत व बचाव कार्य के लिए कंट्रोल रूम के संपर्क में रहे। बाढ़ चौकियों के अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए।
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