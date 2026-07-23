Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Barabanki News: एडीएम ने रामसनेहीघाट क्षेत्र का किया निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बाराबंकी
Follow us on Google News
share

Barabanki News: एडीएम निरंकार सिंह ने रामसनेहीघाट में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से बातचीत की और सतर्क रहने की सलाह दी। एडीएम ने राहत कार्य के लिए कंट्रोल रूम से संपर्क में रहने का निर्देश दिया और बाढ़ चौकियों के अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के आदेश दिए।

Barabanki News: एडीएम ने रामसनेहीघाट क्षेत्र का किया निरीक्षण

Barabanki News: रामसनेहीघाट। एडीएम निरंकार सिंह जलस्तर खतरे के निशान से सात सेमी. ऊपर पहुंचने की सूचना पर तहसील रामसनेहीघाट के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने पहुंच गए। एडीएम ने बाढ़ पीड़ितों से बात की और सतर्क रहने के निर्देश दिए। कहा कि किसी भी राहत व बचाव कार्य के लिए कंट्रोल रूम के संपर्क में रहे। बाढ़ चौकियों के अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए।

ये भी पढ़ें:सरयू का जलस्तर बढ़ने पर बाढ़ खंड अलर्ट
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Barabanki News Barabanki Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।