Barabanki News: साइकिल दुकान में लगी आग, लाखों की क्षति
Barabanki News: त्रिवेदीगंज में लखनऊ-सुल्तानपुर हाइवे पर स्थित एक साइकिल स्टोर में शुक्रवार रात अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग से सभी साइकिलें जल गईं, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया।
Barabanki News: त्रिवेदीगंज। थाना लोनी कटरा क्षेत्र के अंतर्गत लखनऊ-सुल्तानपुर हाइवे पर स्थित भिलवल चौराहे पर एक साइकिल स्टोर में शुक्रवार की रात अज्ञात कारण से अचानक आग लग जाने के कारण सारा सामान जल गया। फायर ब्रिगेड ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दौलतपुर दोहरी गांव निवासी दीपू की साइकिल स्टोर में बच्चों के लिए छोटी बड़ी साइकिलों की बिक्री की जाती है। शुक्रवार की रात अज्ञात कारण से दुकान में आग लग गई। जिससे दुकान में रखीं सभी साइकिलें जल गईं। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। इस घटना में लाखों की क्षति का अनुमान है।
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