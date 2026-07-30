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Barabanki News: घर में अज्ञात कारणों से लगी आग, लाखों की क्षति

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बाराबंकी
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Barabanki News: रामपुर भवानीपुर गांव में बुधवार रात एक घर में आग लग जाने से हड़कम मच गया। लोग बाल्टियों में पानी लेकर आग बुझाने दौड़े। लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। उपजिलाधिकारी के निर्देश पर लेखपाल ने नुकसान का आकलन किया। पीड़ित परिवार प्रशासन से राहत की मांग कर रहा है।

Barabanki News: घर में अज्ञात कारणों से लगी आग, लाखों की क्षति

Barabanki News: सिरौलीगौसपुर। तहसील क्षेत्र के रामपुर भवानीपुर गांव में बुधवार देर रात अज्ञात कारणों से एक घर में आग लग गई। इस घटना से हड़कंप मच गया। लोग बाल्टियों में पानी लेकर आग बुझाने के लिए दौड़ पड़े। मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग में लाखों की संपत्ति की क्षति का अनुमान है। लेखपाल ने क्षति का आकलन किया है। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं है। रामपुर भवानीपुर गांव निवासी मो. शाहिद बुधवार की रात भोजन के बाद परिवार के साथ सो गए। अचानक तेज आंच से उनकी व परिवार के लोगों की नींद खुली तो घर में आग की लपटों को पाया। चीख पुकार करते हुए परिवार के सभी सदस्य घर से दूर हो गए। शोर सुनकर व लोगों की नींद खुली तो घर में आग लगने की जानकारी हुई। इस पर ग्रामीण बाल्टियों में पानी भरकर आग बुझाने के लिए दौड़ पड़े। देखते ही देखते आग की लपटों ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। ग्रामीणों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग बुझी तो पूरी गृहस्थी जल चुकी थे। आग में अलमारी में रखी नकदी, कपड़े, बक्सा और खाद्य सामग्री सहित लाखों रुपये का सामान जलकर नष्ट हो गया。

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स्थानीय प्रशासन का हस्तक्षेप

उपजिलाधिकारी अनिल कुमार सरोज के निर्देश पर लेखपाल अजय रावत गुरुवार को पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण कर हुए नुकसान का विस्तृत आकलन किया। आग बुझने के बाद पीड़ित परिवार राख में गृहस्थी तलाशते हुए नजर आया।

गांव के लोगों की समर्पण

ग्राम प्रधान प्रतिनिधि नियाज अंसारी ने बताया कि आग लगने की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने उसे बुझाने में मदद की थी।

अगली कारवाई

लेखपाल अजय रावत ने जानकारी दी कि उपजिलाधिकारी के आदेश पर नुकसान का आकलन किया जा रहा है। आकलन रिपोर्ट तैयार कर उच्चाधिकारियों को भेजी जाएगी, जिसके बाद नियमानुसार सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

आग लगने का सही कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से जल्द राहत प्रदान करने की मांग की है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

आग लगने का कारण क्या है?
आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं है।
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