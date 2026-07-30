Barabanki News: घर में अज्ञात कारणों से लगी आग, लाखों की क्षति

Barabanki News: सिरौलीगौसपुर। तहसील क्षेत्र के रामपुर भवानीपुर गांव में बुधवार देर रात अज्ञात कारणों से एक घर में आग लग गई। इस घटना से हड़कंप मच गया। लोग बाल्टियों में पानी लेकर आग बुझाने के लिए दौड़ पड़े। मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग में लाखों की संपत्ति की क्षति का अनुमान है। लेखपाल ने क्षति का आकलन किया है। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं है। रामपुर भवानीपुर गांव निवासी मो. शाहिद बुधवार की रात भोजन के बाद परिवार के साथ सो गए। अचानक तेज आंच से उनकी व परिवार के लोगों की नींद खुली तो घर में आग की लपटों को पाया। चीख पुकार करते हुए परिवार के सभी सदस्य घर से दूर हो गए। शोर सुनकर व लोगों की नींद खुली तो घर में आग लगने की जानकारी हुई। इस पर ग्रामीण बाल्टियों में पानी भरकर आग बुझाने के लिए दौड़ पड़े। देखते ही देखते आग की लपटों ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। ग्रामीणों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग बुझी तो पूरी गृहस्थी जल चुकी थे। आग में अलमारी में रखी नकदी, कपड़े, बक्सा और खाद्य सामग्री सहित लाखों रुपये का सामान जलकर नष्ट हो गया。