Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Barabanki News: घर में आग से लाखों का हुआ नुकसान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बाराबंकी
Follow us on Google News
share

Barabanki News: सिरौलीगौसपुर के रामपुर भवानीपुर गांव में एक घर में आग लगने से लाखों की संपत्ति क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के समय परिवार सो रहा था जब आग लगी। ग्रामीणों ने मिलकर आग बुझाई। लेखपाल ने नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है, और पीड़ित परिवार ने प्रशासन से राहत की मांग की है।

Barabanki News: घर में आग से लाखों का हुआ नुकसान

Barabanki News: सिरौलीगौसपुर। तहसील क्षेत्र के रामपुर भवानीपुर गांव में बुधवार देर रात अज्ञात कारणों से एक घर में आग लग गई। इस घटना से हड़कंप मच गया। लोग बाल्टियों में पानी लेकर आग बुझाने के लिए दौड़ पड़े। मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग में लाखों की संपत्ति की क्षति का अनुमान है। लेखपाल ने क्षति का आकलन किया है। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं है। रामपुर भवानीपुर गांव निवासी मो. शाहिद बुधवार की रात भोजन के बाद परिवार के साथ सो गए। अचानक तेज आंच से उनकी व परिवार के लोगों की नींद खुली तो घर में आग की लपटों को पाया।

ये भी पढ़ें:Barabanki News: घर में अज्ञात कारणों से लगी आग, लाखों की क्षति

चीख पुकार करते हुए परिवार के सभी सदस्य घर से दूर हो गए। शोर सुनकर व लोगों की नींद खुली तो घर में आग लगने की जानकारी हुई। इस पर ग्रामीण बाल्टियों में पानी भरकर आग बुझाने के लिए दौड़ पड़े। देखते ही देखते आग की लपटों ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। ग्रामीणों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग बुझी तो पूरी गृहस्थी जल चुकी थे। आग में अलमारी में रखी नकदी, कपड़े, बक्सा और खाद्य सामग्री सहित लाखों रुपये का सामान जलकर नष्ट हो गया।उपजिलाधिकारी अनिल कुमार सरोज के निर्देश पर लेखपाल अजय रावत गुरुवार को पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण कर हुए नुकसान का विस्तृत आकलन किया। आग बुझने के बाद पीड़ित परिवार राख में गृहस्थी तलाशते हुए नजर आया। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि नियाज अंसारी ने बताया कि आग लगने की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने उसे बुझाने में मदद की थी। लेखपाल अजय रावत ने जानकारी दी कि उपजिलाधिकारी के आदेश पर नुकसान का आकलन किया जा रहा है। आकलन रिपोर्ट तैयार कर उच्चाधिकारियों को भेजी जाएगी, जिसके बाद नियमानुसार सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। आग लगने का सही कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से जल्द राहत प्रदान करने की मांग की है।

ये भी पढ़ें:Barabanki News: घर में अज्ञात कारणों से लगी आग, लाखों की क्षति
ये भी पढ़ें:Barabanki News: घर में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Village Barabanki News Barabanki Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।