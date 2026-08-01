Barabanki News: मानसून की बेरुखी से खेतों में पड़ी दरारें, निजी संसाधनों से फसल को बचाने में जुटे किसान

Barabanki News: बाराबंकी। मौसम की बेरूखी और लगातार हो रही बिजली कटौती से किसान परेशान हैं। पिछले कई दिनों से बारिश न होने की वजह से धान की रोपाई के बाद खेतों में दरारें पड़ गई हैं। जिले में इस वर्ष सामान्य से लगभग 12 फीसदी कम बारिश हुई है। निजी संसाधनों के भरोसे महंगी हुई सिंचाई को लेकर किसानों की चिंता बढ़ गई है। उधर नगर समेत जिले में बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। बता दें कि जिले में इस वर्ष दो लाख 10 हजार हेक्टेयर में किसानों ने धान की खेती की है।

लगभग सभी जगहों पर धान की रोपाई हो चुकी है। तेज धूप और उमस के बीच खेतों में खड़े धान के पौधे तेजी से पानी मांग रहे हैं। समय पर पर्याप्त नमी न मिलने से पौधों की बढ़वार प्रभावित हो रही है और नई कल्ले (टिलर) भी अपेक्षित संख्या में नहीं निकल पा रही हैं। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार रोपाई के 25 से 30 दिन बाद का समय धान की फसल के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी अवधि में समय पर सिंचाई, यूरिया और आवश्यक दवाइयां मिल जाएं तो उत्पादन अच्छा होता है।96 रुपये प्रति लीटर डीजल खरीदने को विवश हो रहे किसान: स्थिति यह है कि बारिश का इंतजार छोड़ किसान अब कर्ज लेकर डीजल इंजन से सिंचाई करने को मजबूर हैं। 96 रुपये प्रति लीटर डीजल खरीदकर खेतों तक पानी पहुंचाया जा रहा है। किसानों के मुताबिक एक बीघे खेत की एक सिंचाई में करीब डेढ़ लीटर डीजल खर्च हो जाता है। लगातार सिंचाई करने से लागत तेजी से बढ़ रही है, जिससे खेती का मुनाफा घटने की आशंका है।