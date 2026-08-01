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Barabanki News: नेटवर्क के चलते खाद के लिए परेशान हो रहे किसान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बाराबंकी
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Barabanki News: सैदनपुर में किसानों को खाद मिल पाने में भारी दिक्कतें आ रही हैं। नेटवर्क समस्या के कारण विकासखंड सिरौलीगौसपुर में खाद वितरण में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। किसानों के अनुसार, लंबे समय तक लाइन में खड़े रहने के बाद भी उन्हें एक बोरी यूरिया खाद नहीं मिल पा रही है।

Barabanki News: नेटवर्क के चलते खाद के लिए परेशान हो रहे किसान

Barabanki News: सैदनपुर। कहीं नेटवर्क प्रॉब्लम तो कहीं फॉर्म रजिस्ट्री लोड नहीं हो पा रही है। जिसके चलते दिनभर लाइन लगने के बावजूद भी किसानों को एक बोरी खाद नहीं मिल पा रही है। खाद की किल्लत के चलते किसान मारे मारे फिर रहे हैं विकासखंड सिरौलीगौसपुर अंतर्गत साधन सहकारी समिति किंतूर रसूलपुर में खाद तो काफी मात्रा में डंप बताई जा रही है, परंतु पिछले कई दिनों से नेटवर्क प्रॉब्लम की समस्या बनी हुई है। ई पॉश मशीन से किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। सुबह से शाम तक किसान एक एक बोरी यूरिया खाद के लिए बरसात की उमस भरी गर्मी के बीच धूप में खड़े रहते हैं।

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उन्हें निराशा तब लगती है जब दिन भर लाइन लगने के बावजूद भी शाम को उन्हें खाद नहीं मिल पाती है। किसानों का अरोप है कि दोपहर तक सर्वर डाउन रहता है, उसके बाद जब वह चालू होता है तो मौके पर मौजूद किसानों को ही बमुश्किल खाद मिल पाती है। आलम यह है कि प्राइवेट में एक किलोग्राम जिंक के साथ 450 रुपए की बोरी यूरिया खाद उन्हें मजबूरन खरीदनी पड़ती है।

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