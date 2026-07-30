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Barabanki News: शाम ढलते ही बाढ़ प्रभावित चार गांवों में जिंदगी पर हावी होता है अंधेरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बाराबंकी
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Barabanki News: टिकैतनगर के रामसनेहीघाट तहसील में चार गांव आज भी बिजली की रोशनी से वंचित हैं। 2017-18 में बिजली पहुंचाने की कोशिश की गई थी, लेकिन आठ साल बाद भी सप्लाई शुरू नहीं हुई। इस हालात में बच्चों की शिक्षा और ग्रामीणों का जीवन प्रभावित है। गांव में प्रशासनिक अनदेखी और बाढ़ के कारण समस्याएं और बढ़ गई हैं।

शाम ढलते ही बाढ़ प्रभावित चार गांवों में जिंदगी पर हावी होता है अंधेरा
शाम ढलते ही बाढ़ प्रभावित चार गांवों में जिंदगी पर हावी होता है अंधेरा

Barabanki News: टिकैतनगर, संवाददाता। आज देश डिजिटल इंडिया और स्मार्ट गांवों की ओर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन रामसनेहीघाट तहसील के पूरेडलई ब्लॉक के चार गांव आज भी बिजली की रोशनी से वंचित हैं। आजादी के दशकों बाद भी यहां की शाम ढलते ही अंधेरा जिंदगी पर हावी हो जाता है। सांप-बिच्छुओं और जंगली जानवरों के डर से ग्रामीण घरों में कैद हो जाते हैं, जबकि बच्चों की पढ़ाई आज भी ढिबरी और सोलर लैंप की टिमटिमाती रोशनी में होती है। पूरेडलई ब्लॉक की ग्राम पंचायत टिकरी के गुनौली, कोयलावर, जलालपुर और ढेमा गांव नदी के उस पार स्थित हैं और हर वर्ष बाढ़ की विभीषिका झेलते हैं।

बाराबंकी और अयोध्या जिले की सीमा पर बसे होने के कारण विकास की योजनाएं भी इन गांवों तक पूरी तरह नहीं पहुंच सकी हैं।

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बिजली की उम्मीदें टूटती गईं

ग्रामीण बताते हैं कि वर्ष 2017-18 में रुदौली पावर हाउस से बिजली पहुंचाने के लिए खंभे लगाए गए और तार भी खींचे गए थे। उस समय लोगों को उम्मीद थी कि अब उनके घर भी रोशनी से जगमगा उठेंगे, लेकिन आठ साल बीत जाने के बाद भी लाइन में एक दिन भी करंट नहीं दौड़ा। धीरे-धीरे लोगों की उम्मीदें टूटती चली गईं।

बिजली के अभाव की समस्याएं

बिजली न आने से उपेक्षित पड़ी लाइन अब बदहाली की तस्वीर बन चुकी है। कई स्थानों पर तार टूट चुके हैं, कुछ को चोर काटकर ले गए, जबकि कई किसानों ने बेकार पड़े तारों को उतारकर खेतों की बाड़ बनाने में इस्तेमाल कर लिया। हर साल आने वाली बाढ़ और कटान में कई बिजली के खंभे भी बह गए। अब कहीं केवल खंभे खड़े हैं तो कहीं जर्जर तार हवा में लटकते दिखाई देते हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि बिजली के अभाव में बच्चों की शिक्षा, किसानों का काम और दैनिक जीवन सभी प्रभावित हैं। मोबाइल चार्ज करने से लेकर रात में इलाज जैसी छोटी-छोटी जरूरतों के लिए भी उन्हें दूसरे गांवों का सहारा लेना पड़ता है।

बिजली की समस्या और इसके असर

झोपड़ियों में नहीं जल सका बल्ब, ढिबरी व सोलर पैनल की सहारा: टिकरी पंचायत के ग्राम जलालपुर के टिंकू बताते हैं कि गांव में आज तक बिजली नहीं आ सकी। अगर बिजली होती तो हमें फसलों की सिंचाई के लिए डीजल इंजनों पर ही निर्भर न होना पड़ता। गुनौली गांव के छात्र ऋषभ बताते हैं कि उनकी इस साल बोर्ड की परीक्षा है। गांव में बिजली न होने के कारण पढ़ाई के लिए सोलर लाइट का ही सहारा लेना पड़ता है। उसके डिस्चार्ज होते ही मोमबत्ती व ढिबरी की रोशनी मात्र सहारा है। बाढ़ प्रभावित इलाके की रन्नो देवी बताती हैं कि जबसे मिट्टी का तेल मिलना बंद हो गया है तब से शाम होते ही अंधेरे की समस्याएं बढ़ जाती है। बिजली की समस्या के कारण अंधेरा होते हो कोई घर से बाहर नहीं निकलता है। क्योंकि अंधेरे में घर से बाहर जंगली जानवरों का खतरा बढ़ जाता है। मोबाइल चार्ज करने की समस्या है।

प्रशासनिक अनदेखी

गावों में दिखी प्रशासनिक अनदेखी: ग्रामीण बताते हैं कि इन दिनों बाढ़ के कारण समस्याएं और बढ़ गई हैं। गांव के एक ओर से सरयू नदी अपने तेज उफान पर बह रही है वहीं सरयू से निकली दूसरी धारा ने गांव का संपर्क जिले के मुख्य मार्गों से तोड़ दिया है। बाढ़ पीड़ित बताते हैं कि प्रशासन के द्वारा गांव में प्रकाश की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। जबकि बरसात और बाढ़ के कारण गावों में जहरीले सांपों का खतरा बढ़ जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही खैरी गांव के पास दिखे एक मगरमच्छ ने एक भैंस के बच्चे को अपना निवाला बना लिया था। वहीं हर साल बाढ़ के पानी में हजारों पहाड़ी सांप बहकर गावों में आ जाते हैं। बाढ़ के दिनों में इससे गांव में इस कदर दहशत रहती है कि लोग शाम होने के बाद अपने घरों से बाहर नहीं निकलते है।

राजवीर सिंह, एसडीओ टिकैतनगर विद्युत उपखण्ड ने कहा कि ग्राम पंचायत टिकरी में सभी गांव नदी के बांध के भीतर बसे हैं। यहां पर आठ साल पूर्व अयोध्या जिले की रुदौली तहसील क्षेत्र से विद्युतीकरण शुरू कराया गया था। बाढ़ के चलते कई खम्भे कटान में बह जाने से विद्युत आपूर्ति शुरू नहीं कराई जा सकी। टिकैतनगर विद्युत उपखण्ड से यह पंचायत काफी दूर हैं। अभी तक उक्त गांव के विद्युतीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

गांव में बिजली नहीं आने का कारण क्या है?
बाढ़ के चलते कई खम्भे कटान में बह जाने से विद्युत आपूर्ति शुरू नहीं कराई जा सकी।
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