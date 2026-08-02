Barabanki News: मौत का शिकंजा: हिरण के शावक पर अजगर का हमला, बचाने दौड़े ग्रामीण लेकिन नहीं बच सकी जान

Barabanki News: त्रिवेदीगंज (बाराबंकी) में एक हिरण के शावक को अजगर ने शिकंजे में जकड़ लिया। ग्रामीणों ने अजगर को भगाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक शावक की मौत हो चुकी थी। वन विभाग ने तुरंत कार्रवाई कर शावक को दफना दिया। घटना ने ग्रामीणों में दहशत बढ़ा दी है।

मौत का शिकंजा: हिरण के शावक पर अजगर का हमला, बचाने दौड़े ग्रामीण लेकिन नहीं बच सकी जान

Barabanki News: त्रिवेदीगंज(बाराबंकी), संवाददाता। प्रकृति के जंगल में जीवन और मौत का संघर्ष रविवार को उस समय सामने आया, जब वन विभाग के जंगल में छोटे छोटे कदमों से कुलांचे भरते पहुंचे एक हिरण के शावक को अजगर ने अपने शिकंजे में जकड़ लिया। शावक की दर्दनाक चीखें सुनकर आसपास खेतों में काम कर रहे ग्रामीण दौड़ पड़े।

ग्रामीणों का प्रयास लोगों ने लाठी-डंडों से अजगर को भगाने का प्रयास किया। ग्रामीणों के प्रहार से अजगर तो शिकार छोड़कर लोनी नाले की ओर भाग निकला, लेकिन तब तक हिरण के शावक की मौत हो चुकी थी। घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। यह घटना लोनी कटरा थाना क्षेत्र की हुसैनाबाद ग्राम पंचायत के मजरे मुबारकपुर (हुलासी खेड़ा) गांव के निकट स्थित वन विभाग के जंगल में रविवार दोपहर हुई। गांव के पास फैले इस जंगल में हिरण, मोर समेत कई वन्य जीव बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। जंगल के बीच से गुजरने वाले लोनी नाले के आसपास पिछले कई दिनों से एक बड़े अजगर के दिखाई देने की चर्चा ग्रामीणों में थी। इसी रविवार को दोपहर के समय जंगल से निकलकर एक हिरण का शावक कुलांचे भरते हुए लोनी नाले के किनारे पहुंच गया। इसी दौरान घात लगाए बैठे अजगर ने बिजली की तेजी से उस पर हमला कर दिया और कुछ ही क्षणों में उसे अपने मजबूत कुंडलों में जकड़ लिया। अजगर की पकड़ में फंसे शावक की चीखें दूर तक सुनाई देने लगीं।

अजगर से संघर्ष शावक की आवाज सुनकर आसपास खेतों में काम कर रहे ग्रामीण मौके पर पहुंचे। पहले लोगों ने शोर मचाकर और आवाज लगाकर अजगर को भगाने की कोशिश की, लेकिन वह शिकार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसके बाद कुछ ग्रामीण लाठी-डंडे लेकर पहुंचे और सावधानी के साथ अजगर पर प्रहार किया। खतरा महसूस होते ही अजगर ने हिरण के शावक को छोड़ दिया और तेजी से सरकते हुए लोनी नाले की ओर भाग निकला।

शावक की मौत ग्रामीण जब शावक के पास पहुंचे तो उसकी सांसें थम चुकी थीं। घटना की सूचना तत्काल वन विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही वनकर्मी मौके पर पहुंचे और मृत हिरण के शावक को कब्जे में लेकर नियमानुसार पास के जंगल में दफना दिया।

ग्रामीणों की चिंता घटना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी रही। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई दिनों से अजगर नाले के आसपास दिखाई दे रहा था, जिससे लोगों में दहशत बनी हुई थी। उनका कहना है कि वन विभाग को जंगल के आसपास नियमित निगरानी बढ़ानी चाहिए ताकि वन्यजीवों के साथ-साथ ग्रामीणों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके।

विशेषज्ञों की राय वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार, अजगर विषैला नहीं होता, लेकिन वह अपने शिकार को मजबूत कुंडलों में जकड़कर उसका दम घोंट देता है। जंगलों में इस प्रकार की घटनाएं प्राकृतिक खाद्य श्रृंखला का हिस्सा होती हैं, हालांकि आबादी के समीप ऐसे बड़े सरीसृपों की मौजूदगी लोगों के लिए चिंता का विषय बन जाती है।