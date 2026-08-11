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Barabanki News: जनसेवा केंद्र पर रुपये निकालने को लेकर विवाद, मारपीट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बाराबंकी
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Barabanki News: बाराबंकी के लालपुर करौता गांव में जनसेवा केंद्र पर रुपये निकालने के विवाद में पीड़ित पन्ना लाल को जातिसूचक गालियां दी गईं और उसकी पिटाई की गई। पुलिस ने घटना की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

Barabanki News: जनसेवा केंद्र पर रुपये निकालने को लेकर विवाद, मारपीट

Barabanki News: बाराबंकी। मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के लालपुर करौता गांव में जनसेवा केंद्र पर रुपये निकालने को लेकर दो पक्ष में विवाद हो गया। इसमें एक व्यक्ति को पीटा गया। आरोप है कि उसे जातिसूचक गालियां भी दी गईं। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्राम बंगरही मजरे पर्वतपुर निवासी पन्ना लाल पुत्र कन्धई लाल गौतम ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि आठ अगस्त को दोपहर करीब एक बजे वह लालपुर करौता में समीर मोटरसाइकिल एजेंसी के पास स्थित जनसेवा केंद्र पर गए थे। आरोप है कि उन्होंने अंगूठा लगाकर खाते से 24 सौ रुपये निकलवाए।

जनसेवा केंद्र पर मौजूद आनंद गुप्ता ने उसे 19 सौ रुपये वापस किए। पन्ना लाल ने बताया कि उन्होंने पांच सौ रुपये कम मिलने की शिकायत की तो आनंद गुप्ता नाराज हो गया। आरोप है कि उसने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज की और उसकी पिटाई कर दी। लोगों ने बीच बचाव किया। आरोप है कि आनंद ने उसे हत्या की धमकी दी है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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