Barabanki News: देवा की कार पार्किंग में अनियमितताओं पर कार्रवाई सुस्त क्रासर

Barabanki News: देवा शरीफ। देवा कस्बा स्थित महान सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की दरगाह के मुख्य बाजार में संचालित कार पार्किंग की अनियमितताओं पर प्रशासनिक कार्रवाई ठंडे बस्ते में पड़ी है। देवा कोतवाल के पत्र पर उप जिलाधिकारी ने संयुक्त टीम से जांच तो कराई, लेकिन डेढ़ माह बीतने के बाद भी न तो पार्किंग स्थल पर रेट बोर्ड लगाया गया और न ही अवैध रूप से संचालित दुकानों को हटाया गया। जर्जर पानी की टंकी के नीचे वाहनों की पार्किंग भी पहले की तरह जारी है। देवा कोतवाल आलोक मणि त्रिपाठी ने उप जिलाधिकारी को भेजे पत्र में पार्किंग स्थल पर मनमानी शुल्क वसूली, रेट बोर्ड न लगाए जाने, अवैध दुकानों के संचालन, जायरीनों के साथ मारपीट व दुर्व्यवहार तथा जर्जर पानी की टंकी के नीचे वाहन खड़े कराए जाने जैसी गंभीर अनियमितताओं का उल्लेख किया था।