Barabanki News: देवा की कार पार्किंग में अनियमितताओं पर कार्रवाई सुस्त क्रासर
Barabanki News: देवा शरीफ के दरगाह में पार्किंग में अनियमितताएँ बढ़ रही हैं। प्रशासन ने जांच के लिए टीम गठित की थी, लेकिन डेढ़ महीने बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पार्किंग स्थल पर अवैध दुकानें और मनमानी शुल्क वसूली जारी है। अधिकारी ने जांच रिपोर्ट मंगाकर कार्यवाही का आश्वासन दिया है।
Barabanki News: देवा शरीफ। देवा कस्बा स्थित महान सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की दरगाह के मुख्य बाजार में संचालित कार पार्किंग की अनियमितताओं पर प्रशासनिक कार्रवाई ठंडे बस्ते में पड़ी है। देवा कोतवाल के पत्र पर उप जिलाधिकारी ने संयुक्त टीम से जांच तो कराई, लेकिन डेढ़ माह बीतने के बाद भी न तो पार्किंग स्थल पर रेट बोर्ड लगाया गया और न ही अवैध रूप से संचालित दुकानों को हटाया गया। जर्जर पानी की टंकी के नीचे वाहनों की पार्किंग भी पहले की तरह जारी है। देवा कोतवाल आलोक मणि त्रिपाठी ने उप जिलाधिकारी को भेजे पत्र में पार्किंग स्थल पर मनमानी शुल्क वसूली, रेट बोर्ड न लगाए जाने, अवैध दुकानों के संचालन, जायरीनों के साथ मारपीट व दुर्व्यवहार तथा जर्जर पानी की टंकी के नीचे वाहन खड़े कराए जाने जैसी गंभीर अनियमितताओं का उल्लेख किया था।
उन्होंने पत्र में बताया था कि टंकी की जर्जर स्थिति को देखते हुए कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। मामले को गंभीरता से लेते हुए उप जिलाधिकारी ने 24 जून 2026 को संयुक्त जांच टीम गठित की थी। टीम में देवा कोतवाल आलोक मणि त्रिपाठी, अधिशासी अधिकारी संध्या मिश्रा और नायब तहसीलदार अभिषेक चक्रवर्ती को शामिल किया गया था। टीम ने मौके पर पहुंचकर पार्किंग स्थल, जर्जर पानी की टंकी और वहां संचालित दुकानों का निरीक्षण भी किया था। इसके बावजूद अब तक जांच रिपोर्ट उप जिलाधिकारी कार्यालय को नहीं सौंपी गई है। उप जिलाधिकारी ने बताया कि जांच रिपोर्ट मंगाकर नियमानुसार कार्रवाई कराई जाएगी।
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