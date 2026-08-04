Barabanki News: महराजगंज तराई को नगर पंचायत बनाने की उठी मांग
Barabanki News: बलरामपुर के तुलसीपुर विकासखंड के महराजगंज तराई कस्बे को नगर पंचायत का दर्जा दिलाने की मांग की जा रही है। स्थानीय व्यापार मंडल और सर्राफा एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। प्रशासनिक दर्जा मिलने से क्षेत्र में विकास कार्यों और नागरिक सुविधाओं का विस्तार होगा।
Barabanki News: बलरामपुर। तुलसीपुर विकासखंड के महराजगंज तराई कस्बे को नगर पंचायत का दर्जा दिलाने की मांग तेज हो गई है। उद्योग व्यापार मंडल एवं सर्राफा एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने इस संबंध में मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन देवीपाटन पीठ के महंत मिथलेश नाथ योगी को सौंपा। सर्राफा एसोसिएशन के पदाधिकारी गणेश प्रसाद सोनी ने बताया कि महराजगंज तराई क्षेत्र की आबादी लगातार बढ़ रही है और ग्राम पंचायत के रूप में कई विकास कार्य भी हो चुके हैं। नगर पंचायत का दर्जा मिलने से सड़क, सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था समेत नागरिक सुविधाओं का बेहतर विस्तार हो सकेगा।
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