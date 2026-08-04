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Barabanki News: बस स्टेशन का अभाव, यात्रियों को झेलनी पड़ रही परेशानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बाराबंकी
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Barabanki News: श्रीदत्तगंज के स्थानीय बाजार में बस स्टेशन न होने से लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यहां कई सरकारी कार्यालय हैं और व्यापारी दूर-दूर से आते हैं, फिर भी यात्री निजी वाहनों पर निर्भर हैं। स्थानीय निवासियों ने बस स्टेशन की स्थापना की मांग की है।

Barabanki News: बस स्टेशन का अभाव, यात्रियों को झेलनी पड़ रही परेशानी

Barabanki News: श्रीदत्तगंज। स्थानीय बाजार में सरकारी बस स्टेशन न होने से स्थानीय लोगों और यात्रियों को लंबे समय से भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाजार में विकास खंड मुख्यालय, भारतीय स्टेट बैंक, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित कई सरकारी कार्यालय स्थित हैं। प्रमुख व्यापारिक केंद्र होने के कारण प्रतिदिन दूर-दराज से व्यापारी और ग्रामीण यहां आते हैं। बावजूद इसके यहां रोडवेज बस स्टेशन की सुविधा नहीं है, जिससे यात्रियों को निजी वाहनों पर निर्भर रहना पड़ता है। स्थानीय लोग यहां बस स्टेशन की मांग कर रहे हैं।

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