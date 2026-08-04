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Barabanki News: पोस्टमार्टम में डूबने से मौत की पुष्टि, परिजन बोले जांच हो

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बाराबंकी
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Barabanki News: दरियाबाद के अकबरपुर गांव में 22 वर्षीय युवक मुकेश गौतम की डूबने से मौत की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुई है। परिजन शव पर मिले चोट के निशानों के कारण हत्या की आशंका जता रहे हैं। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और सहायता का भरोसा दिलाया।

Barabanki News: पोस्टमार्टम में डूबने से मौत की पुष्टि, परिजन बोले जांच हो

Barabanki News: दरियाबाद। दरियाबाद कोतवाली क्षेत्र के अकबरपुर गांव में सोमवार को माइनर से मिले 22 वर्षीय युवक मुकेश गौतम की मौत डूबने से होने की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुई है। हालांकि शव पर मिले चोट के निशानों को लेकर परिजनों की शंका अभी भी बरकरार है। उधर, मंगलवार को बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर हरसंभव सहायता का भरोसा दिलाया। अकबरपुर गांव निवासी एवं बसपा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भारत लाल गौतम के छोटे पुत्र मुकेश गौतम का शव सोमवार सुबह गांव के चौराहे के पास स्थित माइनर में उतराता मिला था। शव के सिर पर चोट के निशान तथा एक आंख गायब होने के कारण परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी। सूचना पर पहुंची दरियाबाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था。

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पोस्टमार्टम रिपोर्ट का खुलासा

मंगलवार को आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण डूबना बताया गया। इसके बावजूद परिजनों का कहना है कि शव पर मिले चोट के निशान को देखते हुए निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। मृतक के पिता भारत लाल गौतम ने बताया कि उन्हें अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रति नहीं मिली है। रिपोर्ट मिलने के बाद वह दरियाबाद कोतवाली में तहरीर देकर मामले की जांच की मांग करेंगे।

बसपा अध्यक्ष की पीड़ित परिवार से मुलाकात

उधर बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने पीड़ित परिवार से मिलकर घटना की जानकारी ली और पुलिस अधिकारियों से भी बातचीत की। उन्होंने परिवार को हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया है।

पुलिस की प्रतिक्रिया

दरियाबाद कोतवाली प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवक की मौत डूबने से होना सामने आया है। फिलहाल परिजनों की ओर से कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। शिकायत मिलने पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी。

FAQ

मुकेश गौतम की मौत का कारण क्या बताया गया है?
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मुकेश गौतम की मौत का कारण डूबना बताया गया है।
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