Barabanki News: एक दिन पहले से लापता अधेड़ सड़क के किनारे मृत मिला

Barabanki News: एक दिन पहले से लापता अधेड़ सड़क के किनारे मृत मिला
Barabanki News: बाराबंकी में एक दिन पहले लापता 57 वर्षीय रमेश दुबे का शव बुधवार की सुबह सिरौलीगौसपुर कस्बे में बस स्टॉप चौराहा के पास मिला। शव की पहचान परिवार ने की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, मृतक शराब का आदी था और उसके शरीर पर चोट के निशान नहीं पाए गए।
Barabanki News: बाराबंकी। एक दिन पहले से लापता अधेड़ का शव बुधवार की सुबह सिरौलीगौसपुर कस्बा में बस स्टॉप चौराहा के पास सड़क किनारे मिला। शव देख कर मौके पर भीड़ जुट गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। सिरौलीगौसपुर कस्बा में बस स्टॉप चौराहा के पास सड़क के किनारे बुधवार की सुबह राहगीरों ने एक अधेड़ का शव देखा तो भीड़ जुट गई। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मृतक की पहचान रमेश दुबे (57) पुत्र स्व. रामकरन निवासी ग्राम खोर एत्मादपुर थाना बदोसराय के रूप में की। सूचना पर मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंच गए थे। मृतक अविवाहित था और शटरिंग का काम करता था।
परिजनों ने बताया कि रमेश दोपहर करीब तीन बजे पैदल ही घर से निकले थे। इसके बाद वह घर नहीं लौटे। उनकी तलाश की जा रही थी। बुधवार की सुबह उनका शव सड़क किनारे मिला। थानाध्यक्ष रामऔतार सरोज ने बताया कि मृतक शराब का लती था। उसकेशरीर पर कहीं भी चोट के निशान नहीं हैं। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।