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Barabanki News: एक दिन पहले से लापता अधेड़ सड़क के किनारे मृत मिला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बाराबंकी
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Barabanki News: बाराबंकी में एक दिन पहले लापता 57 वर्षीय रमेश दुबे का शव बुधवार की सुबह सिरौलीगौसपुर कस्बे में बस स्टॉप चौराहा के पास मिला। शव की पहचान परिवार ने की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, मृतक शराब का आदी था और उसके शरीर पर चोट के निशान नहीं पाए गए।

Barabanki News: एक दिन पहले से लापता अधेड़ सड़क के किनारे मृत मिला

Barabanki News: बाराबंकी। एक दिन पहले से लापता अधेड़ का शव बुधवार की सुबह सिरौलीगौसपुर कस्बा में बस स्टॉप चौराहा के पास सड़क किनारे मिला। शव देख कर मौके पर भीड़ जुट गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। सिरौलीगौसपुर कस्बा में बस स्टॉप चौराहा के पास सड़क के किनारे बुधवार की सुबह राहगीरों ने एक अधेड़ का शव देखा तो भीड़ जुट गई। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मृतक की पहचान रमेश दुबे (57) पुत्र स्व. रामकरन निवासी ग्राम खोर एत्मादपुर थाना बदोसराय के रूप में की। सूचना पर मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंच गए थे। मृतक अविवाहित था और शटरिंग का काम करता था।

परिजनों ने बताया कि रमेश दोपहर करीब तीन बजे पैदल ही घर से निकले थे। इसके बाद वह घर नहीं लौटे। उनकी तलाश की जा रही थी। बुधवार की सुबह उनका शव सड़क किनारे मिला। थानाध्यक्ष रामऔतार सरोज ने बताया कि मृतक शराब का लती था। उसकेशरीर पर कहीं भी चोट के निशान नहीं हैं। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

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