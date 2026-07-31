Barabanki News: जर्जर हुए खंभे, पुरानी बल्लियों पर लटक रहे बिजली के तार

Barabanki News: बाराबंकी में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जर्जर बिजली के खंभे और बल्लियों पर लटकते केबिल लोगों की जान के लिए खतरा बन रहे हैं। बिजली विभाग की यह लापरवाही बारिश और आंधी के दिनों में गंभीर हादसे का कारण बन सकती है। कई महीनों से जर्जर स्थिति में खड़े खंभों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

Barabanki News: बाराबंकी। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बल्लियों पर बिजली के केबिल दिखाई देते हैं। विभाग भी इनसे अनजान हैं। शहर क्षेत्र में लगाए गए लोहे के खंभे भी नीचे से जर्जर हो चुके है जिससे हादसे का डर बना हुआ है। लोगों का कहना है कि बल्लियां पुरानी हो चुकी हैं जिससे हादसे का डर है। शहरी क्षेत्र में भी बल्लियों पर खींचे गए केबिल: बिजली विभाग ने मानकों को दर किनार कर लम्बी दूरी से बिजली के कनेक्शन दे दिए हैं। लोगों ने नीचे तक लटकने वाले केबिल को सपोर्ट देने के लिए बल्ली लगा दी। लेकिन विभाग ने सीमेंटेड खंभे लगाने की जरुरत नहीं समझी। जिससे बारिश के दिनों में या आंधी में हादसे का डर बना रहता है। पीर बटावन मोहल्ला में, शांति विहार कॉलोनी, ककरहिया आदि क्षेत्रों में अभी बल्ली पर बंधे तार दिख जाएंगे。

जंक खाकर जर्जर हो गए लोहे के खंभे बिजली विभाग ने कुछ साल पहले सीमेंटेड खंभों की जगह पर लोहे के खंभे लगवाए थे। लेकिन खंभे के नीचे हिस्से जंक खा कर गल चुके हैं। इन पर एबी केबिल खींचे जाने से काफी भार है। जिससे हादसे का डर है। कंपनी बाग में कई जगहों पर इस तरह के पोल लगे हुए हैं।

कभी भी गिर सकते हैं जर्जर पोल सूरतगंज संवाद के अनुसार सूरतगंज कस्बे की मछली मंडी में बिजली विभाग की उदासीनता लोगों की जान पर भारी पड़ सकती है। मंडी के बीचो बीच लगा विद्युत पोल पूरी तरह जर्जर हो चुका है और केवल बिजली के तारों के सहारे लटका हुआ है। पोल की यह खतरनाक स्थिति लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन विभाग की ओर से इसे बदलने या सुरक्षित करने के लिए अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। मछली मंडी क्षेत्र कस्बे के सबसे व्यस्त इलाकों में शामिल है। यहां सुबह से देर शाम तक मछली विक्रेताओं, व्यापारियों, ग्राहकों और राहगीरों की भारी भीड़ रहती है। ऐसे में यदि जर्जर पोल अचानक गिर जाता है तो कई लोगों की जान जोखिम में पड़ सकती है और बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय कलीम, सलीम , गुड्डू, कमरुल, रिहान का कहना है कि कई महीनों से पोल इसी हालत में लटका हुआ है। जेई लालजी ने बताया कि उन्हें जर्जर पोल की जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि टीम भेजकर मौके का निरीक्षण कराया जाएगा और यदि पोल क्षतिग्रस्त पाया गया तो उसे तत्काल बदलवाने की कार्रवाई की जाएगी।