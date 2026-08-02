Barabanki News: नगर के नागेश्वर नाथ मंदिर के महंत के खाते से उड़ाए 85 हजार

Barabanki News: बाराबंकी। साइबर ठगों ने एक महंत के खाते से करीब 85 हजार रुपये उड़ा दिया। ठगी की जानकारी होने पर पीड़ित ने नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़ित कन्हैया लाल पुत्र रामसुमिरन दास, निवासी पीरबटावन हनुमानगढ़ी स्थित नागेश्वर नाथ मंदिर के महंत हैं।उन्होंने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 12 फरवरी 2026 को उन्हें ब्लिंकिट कस्टमर केयर के नाम से व्हाट्सएप कॉल आई। अधिक भुगतान की शिकायत पर उन्होंने दिए गए नंबर पर संपर्क किया, जिसके बाद कथित कस्टमर केयर कर्मी ने एक लिंक भेजकर कस्टमर सपोर्ट एप डाउनलोड करने को कहा। एप डाउनलोड करते ही उनके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रसूलपुर शाखा स्थित खाते से दो बार में 49,999 रुपये और 35 हजार रुपये निकल गए।पीड़ित