Barabanki News: बुढ़वल चीनी मिल का मुद्दा फिर गरमाया, सपा विधायक ने लिखा पत्र

Barabanki News: बुढ़वल चीनी मिल का मुद्दा फिर गरमाया, सपा विधायक ने लिखा पत्र
Barabanki News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के महादेवा दौरे के बाद बुढ़वल चीनी मिल का मुद्दा चर्चा में है। लोग मिल के संचालन की मांग कर रहे हैं और चुनावी वादों की याद दिला रहे हैं। सपा विधायक फरीद महफूज किदवई ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, जबकि मिल के जल्द शुरू होने की उम्मीदें जताई जा रही हैं।
Barabanki News: रामनगर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के महादेवा दौरे के बाद दो दशक से बंद पड़ी बुढ़वल चीनी मिल का मुद्दा एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है। क्षेत्र में सोशल मीडिया पर लोग मिल के संचालन को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। पुराने चुनावी वादों की याद दिला रहे हैं।
सीएम को लिखा पत्र
सपा विधायक फरीद महफूज किदवई ने भी मिल को चलाने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। लोगों का कहना है कि वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुढ़वल चीनी मिल के सामने जनसभा को संबोधित करते हुए इसे दोबारा चालू कराने का वादा किया था। मगर अब तक मिल शुरू नहीं हो सकी। लोगों मुताबिक मिल के लिए 84 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट स्वीकृत होने की बात भी सामने आई। बीते 20 जुलाई को मुख्यमंत्री के महादेवा आगमन के बाद क्षेत्र में यह सवाल उठ रहा है कि उन्होंने बंद पड़ी बुढ़वल चीनी मिल के बारे में बात नहीं की।
स्थानीय लोगों की चिंता
स्थानीय लोग सवाल है कि बंद मिल कब चालू होगी। उनका मानना है कि इसके संचालन से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। गन्ना किसानों को राहत मिलेगी। यह मुद्दा अब राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गया है। सपा विधायक फरीद महफूज किदवई ने भी मिल को चलाने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है।
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