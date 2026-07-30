Barabanki News: कॉमन फैसिलिटी सेंटर की मांग तेज

Barabanki News: जैदपुर में बुनकरों ने कॉमन फैसिलिटी सेंटर (सीएफसी) की स्थापना की मांग की है, जिससे क्षेत्र के कुटीर उद्योगों को नई पहचान मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सीएफसी बनने से बुनकरों को विभिन्न तकनीकी सुविधाएं प्राप्त होंगी और स्थानीय उत्पादों को बाजार में पहुंचाने में मदद मिलेगी।

Barabanki News: जैदपुर। बुनकर बाहुल्य क्षेत्र कस्बा जैदपुर में कॉमन फैसिलिटी सेंटर (सीएफसी) की स्थापना की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। स्थानीय उद्यमियों, बुनकरों, कारीगरों का कहना है कि सीएफसी बनने से क्षेत्र के लघु एवं कुटीर उद्योगों को नई पहचान मिलेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। कस्बा जैदपुर में पिछले कई दशकों से कपड़े का कारोबार किया जा रहा है। बुनकरों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हैं। मोहल्ला बड़ापुरा निवासी अंसार हैंडलूम के अध्यक्ष जफर अहमद ने कस्बे में सीएफसी सेंटर बनाने की मांग की हैं। लोगों का कहना है कि वर्तमान में आधुनिक मशीनों, पैकेजिंग, गुणवत्ता परीक्षण, प्रशक्षिण और अन्य तकनीकी सुविधाओं के अभाव में छोटे उद्यमी प्रतस्पिर्धा में पिछड़ रहे हैं। व्यापारियों और उद्यमियों का मानना है कि सीएफसी बनने से स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने में भी मदद मिलेगी。

हजारों बुनकरों को मिलेगा रोजगार: सीएफसी बनने से क्षेत्र के हथकरघा उद्योग को नई रफ्तार मिलेगी और क्षेत्र के हजारों बुनकरों को सीधे रोजगार एवं बेहतर सुविधाओं का लाभ मिलेगा। बुनकर जफर अहमद, जुबेर अंसारी, मो. समी ने शासन और जिला प्रशासन से मांग की है कि जैदपुर में जल्द से जल्द कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना की प्रक्रिया शुरू की जाए। कस्बे के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में काफी ग्राम समाज की जमीन खाली हैं, प्रशासन राजस्व विभाग से जमीन को चन्हिति करवाकर सीएफसी सेंटर बनवाने का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजे।

एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी सारी सुविधाएं: वर्तमान में बुनकरों को रंगाई, छपाई, बुनाई, फिनिशिंग, पैकिंग और गुणवत्ता परीक्षण जैसी सुविधाओं के लिए अलग-अलग स्थानों का सहारा लेना पड़ता है। इससे समय और लागत दोनों बढ़ जाते हैं। यदि जैदपुर में कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित होता है तो एक ही छत के नीचे सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

जफर अहमद, अध्यक्ष अंसार हैंडलूम, जैदपुर ने कहा कि कस्बा जैदपुर में बुनकरों की सुविधाओं के लिए सीएफसी बनना बहुत जरूरी है। इसके लिए अधिकारियों से बातचीत की है। क्षेत्र में ग्राम समाज की काफी जमीन खाली पड़ी है। इसके लिए जल्द प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा जाएगा।