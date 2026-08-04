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Barabanki News: स्कूल की लाइब्रेरी में बैठा मिला कोबरा, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बाराबंकी
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Barabanki News: बाराबंकी के बुढ़नापुर उच्च प्राथमिक विद्यालय की लाइब्रेरी में सोमवार को एक कोबरा सांप अचानक देखा गया, जिससे छात्र-छात्राओं में अफरा-तफरी मच गई। बच्चों ने प्रधानाध्यापिका को सूचित किया, जिन्होंने सभी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। वन विभाग की टीम ने कोबरा का रेस्क्यू किया और उसे जंगल में छोड़ दिया।

Barabanki News: स्कूल की लाइब्रेरी में बैठा मिला कोबरा, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

Barabanki News: बाराबंकी, संवाददाता। शिक्षा क्षेत्र त्रिवेदीगंज के ग्राम पंचायत बुढ़नापुर के मजरा मदनापुर स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय की लाइब्रेरी में सोमवार को अचानक कोबरा निकल आने से छात्र-छात्राओं में अफरा-तफरी मच गई। घबराए बच्चे कक्ष से बाहर निकल आए। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कोबरा का सुरक्षित रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ दिया। उच्च प्राथमिक विद्यालय बुढ़नापुर मजरे मदनापुर में सोमवार को नियमित रूप से पढ़ाई चल रही थी। इसी दौरान लाइब्रेरी कक्ष में सांप दिखाई देने पर बच्चों में दहशत फैल गई। छात्र-छात्राओं ने तत्काल इसकी जानकारी प्रधानाध्यापिका सीमा वर्मा को दी। उन्होंने बिना देर किए सभी बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि महेश वर्मा को सूचना दी।महेश

वर्मा ने वन विभाग को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद रेस्क्यू टीम विद्यालय पहुंची। टीम के सदस्य सोनू बंगाली ने सावधानीपूर्वक सांप को पकड़ लिया। रेस्क्यू के बाद सांप को जंगल में छोड़ दिया गया। विद्यालय परिसर से सांप निकलने की घटना से कुछ देर तक दहशत का माहौल बना रहा।

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