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Barabanki News: सेंट्रल एकेडमी में 19वां फाउंडेशन डे मनाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बाराबंकी
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Barabanki News: बाराबंकी में सेंट्रल एकेडमी का 19वां फाउंडेशन डे मनाया गया। निदेशक हरीश पाण्डे और अन्य प्रधानाचार्यों ने दीप प्रज्वलन किया। छात्रों ने विभिन्न प्रस्तुतियाँ दी और प्रतिभाशाली छात्रों को प्रशस्ति पत्र और मैडल देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम राष्ट्रगान के साथ समाप्त हुआ।

Barabanki News: सेंट्रल एकेडमी में 19वां फाउंडेशन डे मनाया

Barabanki News: बाराबंकी। सेंट्रल एकेडमी में 19वां फाउंडेशन डे'मनाया गया । इस मौके पर विद्यालय के निदेशक हरीश पाण्डे, वीना पांडे अन्य शाखाओं के प्रधानाचार्यों द्वारा दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके बाद छात्र छात्राओं ने कार्यक्रम प्रस्तुति किए। क्लास तीन के बच्चों द्वारा खुशियों की लय, चौथी की कक्षा के बच्चों द्वारा नवाचार का चक्र कक्षा 5 के बच्चों द्वारा आकांक्षाओं की पतंग कक्षा 6 के बच्चों द्वारा घूमता हुआ वैभव कक्षा 7 व 8 के बच्चों द्वारा भारत की अमूल्य धरोहर कक्षा 9 और 10 के बच्चों के द्वारा स्वतंत्रता का मूल्य कक्षा 11 एवं कक्षा 12 के बच्चों द्वारा संतुलन एवं उत्कृष्टता कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया।

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कार्यक्रम में पिछले वर्ष परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र एवं मैडल देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर प्रधानाचार्या संचिता श्रीवास्तवा समस्त अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया ।

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