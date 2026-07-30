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Barabanki News: संत रविदास जी के आदर्शों को अपनाकर ही विकसित समाज का निर्माण संभव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बाराबंकी
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Barabanki News: संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती के पावन अवसर पर बाराबंकी में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में सामाजिक समरसता, सद्भाव एवं संत रविदास जी के विचारों को प्रचारित करने का संकल्प लिया गया। 5100 दीपों का दीपोत्सव आकर्षण का केंद्र रहा।

संत रविदास जी के आदर्शों को अपनाकर ही विकसित समाज का निर्माण संभव
संत रविदास जी के आदर्शों को अपनाकर ही विकसित समाज का निर्माण संभव

Barabanki News: बाराबंकी। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती के पावन अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे समरसता संकल्प अभियान के अंतर्गत सदर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पीड़ स्थित अंबेडकर मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता राकेश वर्मा 'कर्रा' के नेतृत्व में क्षेत्रवासियों एवं ग्रामवासियों ने बड़ी संख्या में सहभागिता कर सामाजिक समरसता, सद्भाव और संत रविदास जी के विचारों को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर एवं श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए किया गया। इसके उपरांत उपस्थित जनसमूह ने संत रविदास जी के बताए सत्य, समानता, मानवता और सामाजिक समरसता के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया।

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कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण

इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता राकेश वर्मा कर्रा ने कहा कि संत रविदास जी का संपूर्ण जीवन समाज में समानता, भाईचारे और मानव सेवा का संदेश देने वाला रहा है। उनके विचार आज भी समाज को एकजुट करने और भेदभाव मिटाने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में समाज के प्रत्येक वर्ग को साथ लेकर "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास" के संकल्प को साकार करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

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दीपोत्सव का आयोजन

कार्यक्रम की विशेष आकर्षण 5100 दीपों का भव्य दीपोत्सव रहा। अंबेडकर मैदान में एक साथ 5100 दीप प्रज्ज्वलित किए गए, जिससे पूरा परिसर दीपों की रोशनी से जगमगा उठा। उपस्थित लोगों ने दीप प्रज्ज्वलित कर संत रविदास जी को भावपूर्ण नमन किया और सामाजिक एकता एवं समरसता का संदेश दिया। इस अवसर पर प्रधान पींड दीपू रावत, प्रधान खनवाहा उमेश रावत, हर्रई प्रतिनिधि गयाप्रसाद गौतम, मंडल अध्यक्ष देवा अरविंद वर्मा, मंडल उपाध्यक्ष रणजीत वर्मा, मंडल महामंत्री बाबूलाल रावत, शक्ति केंद्र संयोजक सुधांशु मिश्रा, बूथ अध्यक्ष ललित मौर्य, बलराम मौर्य, अनिल, कमलेश, अंकज वर्मा सहित हजारों लोग मौजूद रहे।

सामान्य प्रश्न

संत रविदास जी की 650वीं जयंती कब मनाई गई?
संत रविदास जी की 650वीं जयंती का पावन अवसर बाराबंकी में मनाया गया।
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