Barabanki News: दो ढाबा संचालकों का विवाद पुलिस तक पहुंचा

Barabanki News: रामनगर । बाराबंकी बहराइच राष्ट्रीय राजमार्ग पर संचालित दो ढाबा संचालकों के बीच लंबी दूरी की बसों को अपने-अपने ढाबों पर रोकवाले को लेकर चला आ रहा विवाद पुलिस तक पहंुच गया। दोनों पक्ष एक-दूसरे द्वारा बस चालकों पर दबाव बनाकर जबरन ढाबे पर बस रोकवाने का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस ने पांच लोगों पर शांति भंग की कार्यवाही की है। बुधवार रात पुलिस को एक पक्ष से सूचना मिली कि कुछ लोग स्कॉर्पियो में बैठकर डबल डेकर बसों का पीछा कर उसके चालकों पर दबाव बनाकर बस अपने ढाबे ले जाने को कह रहे हैं। चालकों द्वारा विरोध करने पर अभद्रता और धमकी दी जा रही है।

इसी तरह की शिकायते दूसरे पक्ष की भी पुलिस के पास पहुंची कि उनके ढाबे पर रुकने वाली बस जबरन दूसरे लोग रोक रहे हैं। रामनगर पुलिस ने रात में ही मामले से संबंधित पांच लोगों को हिरासत में लिया और पूछताछ की। पुलिस के सामने आया कि लंबे समय से दोनों पक्षों के बीच बसों को अपने-अपने ढाबे पर रुकवाने को लेकर प्रतिस्पर्धा चल रही है। आए दिन यही विवाद होता है। कोतवाल में लाए गए पांचों युवकों को शांति भंग की आशंका में कार्यवाही करते हुए एसडीएम न्यायालय भेज दिया। प्रभारी निरीक्षक अरुण प्रताप सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। उपलब्ध साक्ष्यों और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। बस चालकों पर दबाव बनाने वाले सभी लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।