Barabanki News: दो ढाबा संचालकों का विवाद पुलिस तक पहुंचा
Barabanki News: रामनगर में बाराबंकी-बहराइच राष्ट्रीय राजमार्ग पर दो ढाबा संचालकों के बीच लंबी दूरी की बसों को रोकने को लेकर विवाद हुआ। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर बस चालक पर दबाव डालने का आरोप लगाया। पुलिस ने मामले में पांच लोगों को हिरासत में लेकर शांति भंग की कार्रवाई की है। पुलिस जांच जारी है।
Barabanki News: रामनगर । बाराबंकी बहराइच राष्ट्रीय राजमार्ग पर संचालित दो ढाबा संचालकों के बीच लंबी दूरी की बसों को अपने-अपने ढाबों पर रोकवाले को लेकर चला आ रहा विवाद पुलिस तक पहंुच गया। दोनों पक्ष एक-दूसरे द्वारा बस चालकों पर दबाव बनाकर जबरन ढाबे पर बस रोकवाने का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस ने पांच लोगों पर शांति भंग की कार्यवाही की है। बुधवार रात पुलिस को एक पक्ष से सूचना मिली कि कुछ लोग स्कॉर्पियो में बैठकर डबल डेकर बसों का पीछा कर उसके चालकों पर दबाव बनाकर बस अपने ढाबे ले जाने को कह रहे हैं। चालकों द्वारा विरोध करने पर अभद्रता और धमकी दी जा रही है।
इसी तरह की शिकायते दूसरे पक्ष की भी पुलिस के पास पहुंची कि उनके ढाबे पर रुकने वाली बस जबरन दूसरे लोग रोक रहे हैं। रामनगर पुलिस ने रात में ही मामले से संबंधित पांच लोगों को हिरासत में लिया और पूछताछ की। पुलिस के सामने आया कि लंबे समय से दोनों पक्षों के बीच बसों को अपने-अपने ढाबे पर रुकवाने को लेकर प्रतिस्पर्धा चल रही है। आए दिन यही विवाद होता है। कोतवाल में लाए गए पांचों युवकों को शांति भंग की आशंका में कार्यवाही करते हुए एसडीएम न्यायालय भेज दिया। प्रभारी निरीक्षक अरुण प्रताप सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। उपलब्ध साक्ष्यों और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। बस चालकों पर दबाव बनाने वाले सभी लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।