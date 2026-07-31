Barabanki News: बाराबंकी-बहराइच हाईवे पर ढाबा संचालकों के बीच बसों को रोकने को वर्चस्व की जंग
Barabanki News: रामनगर में बाराबंकी-बहराइच राष्ट्रीय राजमार्ग पर ढाबा संचालकों के बीच लंबी दूरी की बसों को रोकने के लिए संघर्ष चल रहा है। दबंग संचालक स्कार्पियो में बैठकर बस चालकों पर दबाव डालते हैं। पुलिस ने हाल ही में पांच लोग हिरासत में लिए और मामला शांति भंग के आरोप में अदालत में प्रस्तुत किया गया है।
Barabanki News: रामनगर। बाराबंकी-बहराइच राष्ट्रीय राजमार्ग पर कतिपय ढाबा संचालकों के बीच लंबी दूरी की बसों को अपने-अपने ढाबों पर रोकने के लिए वर्चस्व की जंग चल रही है। इन दबंग ढाबा संचालकों के गुंडे स्कार्पियों से लंबी दूरी के डबल डेकर बस चालकों को अपने ढाबे पर रोकने के लिए दबाव बनाते हैं और न रुकने पर धमकी देते हैं। ऐसे ही एक मामले में पुलिस ने पांच लोगों पर शांति भंग की कार्रवाई की है। पुलिस को बुधवार की रात एक पक्ष से सूचना मिली कि कुछ लोग स्कॉर्पियो में बैठकर डबलडेकर बसों का पीछा कर उसके चालकों पर दबाव बनाकर बस अपने ढाबे पर ले जाने को कह रहे हैं।
चालक द्वारा विरोध करने पर अभद्रता और धमकी दी जा रही है। इसी तरह की शिकायतें दूसरे पक्ष की भी पुलिस के पास पहुंची कि उनके ढाबे पर रुकने वाली बस जबरन दूसरे लोग रोक रहे हैं। मामले की नजाकत को समझते हुए रामनगर पुलिस ने रात में ही संबंधित पांच लोगों को हिरासत में ले लिया और पूछताछ की। पुलिस के सामने आया कि लंबे समय से दोनों पक्षों के बीच बसों को अपने-अपने ढाबे पर रुकवाने को लेकर वर्चस्व की जंग चल रही है। आए दिन इसको लेकर विवाद होता है। कोतवाली में लाए गए पांचों युवकों को शांति भंग की आशंका में कार्रवाई करते हुए चालान एसडीएम न्यायालय रामनगर भेज दिया। प्रभारी निरीक्षक अरुण प्रताप सिंह ने बताया कि शांतिभंग में कार्रवाई की गई है। मामले की जांच की जा रही है। उपलब्ध साक्ष्यों और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। बस चालकों पर दबाव बनाने वाले सभी लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।
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