Barabanki News: हर घर तिरंगा अभियान की गांव-गांव जानकारी दी
Barabanki News: रामनगर में भाजपा नेता शिव प्रकाश अवस्थी ने कई गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने सरकारी योजनाओं की जानकारी दी और लोगों से योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। 'हर घर तिरंगा' अभियान का भी उल्लेख करते हुए उन्होंने लोगों से राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की। ग्रामीणों ने स्थानीय समस्याएं साझा कीं।
Barabanki News: रामनगर। भाजपा नेता शिव प्रकाश अवस्थी ने रविवार को अशोकपुर, बिलखिया, बतनेरा, हेतमापुर सहित कई गांवों में सघन जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से संवाद कर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी तथा पात्र लोगों से इन योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। अवस्थी ने 13, 14, 15 अगस्त को आयोजित होने वाले 'हर घर तिरंगा' अभियान की भी लोगों को विस्तार से जानकारी दी तथा कहा कि अपने-अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर आजादी के अमृत संकल्प को मजबूत कर राष्ट्रभक्ति का संदेश दे। भ्रमण के दौरान ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया और विभिन्न स्थानीय समस्याओं से भी अवगत कराया।
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