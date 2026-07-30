Barabanki News: सड़क हादसों में मासूम समेत पांच घायल

Barabanki News: सड़क हादसों में मासूम समेत पांच घायल
Barabanki News: बाराबंकी। बड्डूपुर व मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्रों में सड़क हादसों में एक मासूम समेत पांच
Barabanki News: बाराबंकी। बड्डूपुर व मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्रों में सड़क हादसों में एक मासूम समेत पांच लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। निन्दूरा संवाद के अनुसार बाराबंकी बड्डूपुर कोतवाली क्षेत्र के गौर भारी निवासी संदीप कुमार (28) पुत्र कमलेश कुमार अपने घर पैदल जा रहे थे। तभी टेलीफोन एक्सचेंज के निकट पहुंचते ही पीछे से अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।सूरतगंज संवाद के अनुसार मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के झंझरा-सूरतगंज मार्ग पर स्थित कुण्डवा पुल के पास गुरुवार शाम दो बाइकों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई।
इस हादसे में फूलपुर गांव निवासी यार मोहम्मद (35) इनकी पत्नी शमां बानो (28) और इनका बेटा मोहम्मद घायल हो गए। इसी हादसे में दूसरी बाइक सवार ग्राम सदनापुर निवासी अजय (25) पुत्र अयोध्या प्रसाद भी घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और एंबुलेंस बुलाकर घायलों को सीएचसी सूरतगंज भिजवाया। चिकित्सकों ने यार मोहम्मद की हालत गंभीर होने पर उन्हें बेहतर उपचार के लिए ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया।
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