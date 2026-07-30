Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Barabanki News: युवक ने फंदा लगा की आत्महत्या, परिवार में कोहराम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बाराबंकी
Follow us on Google News
share

Barabanki News: बाराबंकी के मरकामऊ गांव में एक युवक सुरेंद्र कुमार रावत ने आत्महत्या कर ली। वह सूरत में साड़ी फैक्ट्री में काम करता था और दो माह पहले घर लौटा था। उसकी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्य घर में हैं। मौत का कारण स्पष्ट नहीं है और पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया।

युवक ने फंदा लगा की आत्महत्या, परिवार में कोहराम
युवक ने फंदा लगा की आत्महत्या, परिवार में कोहराम

Barabanki News: सिरौलीगौसपुर (बाराबंकी), संवाददाता। बाराबंकी के बदोसराय थाना के मरकामऊ गांव में गुरुवार की सुबह एक युवक ने अपने कमरे में साड़ी से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने कुंडी तोड़ कर शव को फंदे से नीचे उतारा। घटना से मृतक के घर में कोहराम मचा है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। मरकामऊ गांव निवासी सुरेंद्र कुमार रावत (36) पुत्र घूरू रावत सूरत में एक साड़ी फैक्ट्री में काम करता था। दो माह पहले ही वह घर लौटा था। गांव के घर में उसके पिता घूरू रावत, पत्नी कैलाशा, बेटे अकुल व अंश रहते हैं।

ये भी पढ़ें:Barabanki News: युवक ने साड़ी से फंदा लगा की आत्महत्या

पत्नी कैलाशा हिंद अस्पताल सफेदाबाद में कार्यरत है। गुरुवार की सुबह सुरेंद्र उठा और शौचालय जाने के बाद अपने कमरे में चला गया। स्कूल जाने के लिए उसका छोटा बेटा अंश जब कमरे में तैयार होने के लिए जाने लगा तो दरवाजा बंद मिला। इस पर उसने खिड़की से झांका तो पिता को फंदे पर लटका देख कर वह चीख पड़ा। बच्चे की चीख सुनकर परिजन भी पहुंच गए। घर में मची चीख पुकार सुनकर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजे की कुंडी तोड़ी तो अंदर कमरे में सुरेंद्र का शव साड़ी के फंदे से पंखे के हुक से लटका मिला। पुलिस ने शव को फंदे से नीचे उतार कर उसका पोस्टमार्टम कराया। युवक द्वारा आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Barabanki News Barabanki Suicide अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।