Barabanki News: घर में घुसकर महिला व उसकी बेटियों को पीटा
Barabanki News: बाराबंकी के भगवंतनगर लमटई गांव में रंजिश के चलते एक परिवार पर हमला किया गया। आरोपियों ने घर में घुसकर महिलाओं और एक किशोरी को घायल किया, जिसमें किशोरी के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।
Barabanki News: बाराबंकी। देवा थाना के भगवंतनगर लमटई गांव में रंजिश में विपक्षी ने घर में घुसकर उसकी व बेटियों की पिटाई कर दी। एक किशोरी के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया गया जिससे वह बेहोश हो गई। भीड़ जुटने पर आरोपी धमकी देते हुए भाग गए। घायल का सीएचसी देवा में उपचार किया जा रहा है। पीड़िता की तहरीर पर देवा पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गांव भगवंतनगर लमटई निवासी उर्मिला पत्नी राम नरेश ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि छह अगस्त की शाम वह घर में नहा रही थी।
आरोप है कि इसी दौरान पड़ोस के शत्रोहन, गुड्डू, सर्वेश, दीपू और सौरभ हाथों में कुल्हाड़ी, बांका, लाठी आदि लेकर उसके घर पहुंच गए। गाली-गलौज करते हुए आरोपियों ने उसकी पुत्री नेहा के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। गंभीर चोट लगने से नेहा मौके पर ही बेहोश होकर गिर गई।पीड़िता का आरोप है कि इसके बाद आरोपियों ने उसे और उसकी पुत्रियों पायल, गोल्डी, प्रियांशी, नैन्सी, नैना व अंबे के साथ मारपीट की। ग्रामीणों के पहुंचने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। घायल नेहा का इलाज सीएचसी देवा में चल रहा है। पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।
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