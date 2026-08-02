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Barabanki News: छठी कार्यक्रम में मारपीट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बाराबंकी
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Barabanki News: बाराबंकी के ग्राम दरवेशपुर में छठी संस्कार के दौरान पड़ोसियों ने घर में घुसकर मारपीट की और जातिसूचक गालियां दीं। इस मामले में पीड़िता करीना ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

Barabanki News: छठी कार्यक्रम में मारपीट

Barabanki News: बाराबंकी। मसौली थाना क्षेत्र के ग्राम दरवेशपुर में छठी संस्कार के कार्यक्रम के दौरान पड़ोसियों पर घर में घुसकर मारपीट, जातिसूचक गालियां देने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दरवेशपुर गांव निवासी पीड़िता करीना पत्नी रामधनी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 28 जुलाई को जेठानी के पुत्र के छठी संस्कार का कार्यक्रम चल रहा था। घर में घरेलू साउंड सिस्टम बज रहा था। इसी दौरान पड़ोसी प्रदीप यादव, पुरुषोत्तम यादव, पवन यादव, अंकित यादव और शैलेन्द्र यादव घर पहुंचे और साउंड बंद कराने को लेकर विवाद करने लगे।

आरोप है कि विरोध करने पर आरोपियों ने जातिसूचक गालियां दीं, घर में घुसकर महिलाओं व परिजनों के साथ मारपीट की। पति रामधनी पर लाठी से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं एवं एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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