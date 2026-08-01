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Barabanki News: कस्तूरबा विद्यालयों की खेल चयन प्रतियोगिता शुरू, 160 छात्राओं ने दिखाया दम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बाराबंकी
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Barabanki News: बाराबंकी के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की खेल चयन एवं ट्रायल प्रतियोगिता जहांगीराबाद इंस्टीट्यूट में शुरू हुई है। प्रतियोगिता में 160 छात्राओं ने विभिन्न खेलों में भाग लिया। पहले दिन खो-खो, फुटबॉल, हैंडबॉल, कुश्ती, बास्केटबॉल और कराटे की प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। अगले दिन और खेलों के चयन ट्रायल किए जाएंगे।

Barabanki News: कस्तूरबा विद्यालयों की खेल चयन प्रतियोगिता शुरू, 160 छात्राओं ने दिखाया दम

Barabanki News: बाराबंकी, संवाददाता। बाराबंकी के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की जनपद स्तरीय खेल चयन एवं ट्रायल प्रतियोगिता शुक्रवार को जहांगीराबाद इंस्टीट्यूट में शुरू हुई। प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न विकासखंडों के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की 160 छात्राओं ने प्रतिभाग कर अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के पहले दिन खो-खो, फुटबॉल, हैंडबॉल, कुश्ती, बास्केटबॉल और कराटे की प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। विभिन्न स्पर्धाओं में छात्राओं ने पूरे जोश और खेल भावना के साथ मुकाबले किए। निर्णायकों ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन कर उत्कृष्ट प्रतिभाओं का चयन किया。

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खेल प्रतियोगिताएं

शनिवार को कबड्डी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, कुराश, जूडो, वॉलीबॉल और जिम्नास्टिक सहित अन्य खेलों के चयन ट्रायल कराए जाएंगे। दो दिवसीय प्रतियोगिता के माध्यम से चयनित खिलाड़ी मंडल स्तरीय प्रतियोगिताओं में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगी।

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प्रतियोगिता संचालन

प्रतियोगिता के संचालन में जिला समन्वयक बालिका शिक्षा पुनीत त्रिपाठी, जिला व्यायाम शिक्षिका रितु पाठक, जिला व्यायाम शिक्षक अनिल सिंह, व्यायाम शिक्षक मनोज चौधरी, दिलीप तिवारी, विपिन कुमार, दिवाकर अवस्थी, शशि सिंह, शालिनी सिंह, मृगांक शेखर मिश्र, संजीव, खुशबू निगम, सुनीता यादव, आनंद यादव, खेल अनुदेशक कुलदीप प्रताप सिंह, अमृत लाल, दिव्या, विनीता वर्मा, लेखाकार राम प्रकाश, चंद्रमौली तथा हरिशंकर समेत अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने व्यवस्थाएं संभालीं। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं का चयन मंडल स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए किया गया।

सामान्य प्रश्न

यह प्रतियोगिता कब और कहाँ आयोजित की गई थी?
यह प्रतियोगिता शुक्रवार को जहांगीराबाद इंस्टीट्यूट में आयोजित की गई थी।
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