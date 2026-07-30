Barabanki News: दर्जा एफआरयू का ब्लड व एक्सरे जांच तक नहीं है सुविधा
Barabanki News: बाराबंकी के चार सीएचसी को फस्ट रेफरल यूनिट का दर्जा मिला है, लेकिन सुविधाएं सीमित हैं। रिएजेंट की कमी और धुंधले एक्सरे प्रिंट के कारण मरीजों को जिला अस्पताल रेफर किया जा रहा है। जैदपुर में कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना की मांग उठ रही है ताकि स्थानीय बुनकरों को रोजगार और सुविधाएं मिल सकें।
Barabanki News: बाराबंकी, संवाददाता। जिले की चार सीएचसी को फस्ट रेफरल यूनिट (एफआरयू) का दर्जा मिला है। यहां पर एक्सरे, अल्ट्रासाउंड से लेकर ब्ल्ॉड की जांच की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। चिकित्सकों से लेकर पैरामेडिकल व टेक्नीशिएनों की मजबूत टीम भी है। धीरे धीरे सुविधाओं का टोटा अब इन एफआरयू सेंटरों पर दिखने लगा है। कहीं रिएजेंट की कमी के चलते ब्ल्ॉड जांच नहीं हो पा रही हैं तो एक्सरे मशीन जवाब दे रही हैं। धुंधला प्रिंट निकलने पर बाहर से जांच कराने को मरीजों को मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसी की कमियों और मनमानी के चलते सामान्य मरीजों को भी गंभीर बता कर जिला अस्पताल की इमरजेंसी रेफर कर दिया जाता है। जिससे जिला अस्पताल का लोड बढ़ जाता है。
रिएजेंट खत्म होने से कई ब्ल्ॉड जांच ठप
देवा शरीफ संवाद केअनुसार: सीएचसी देवा में इन दिनों बारिश और मौसम के बदले मिजाज के कारण मरीजों की संख्या बढ़ी है। रोजाना ओपीडी 200 से 250 के आसपास हो रही है। करीब 50-60 मरीजों को ब्ल्ॉड की जांच खिली जाती है। लेकिन रिएजेंट न होने से एलएफटी और केएफटी की जांच बीते कई दिनों से नहीं हो पा रही है। ऐसे में मरीजों को बाहर से जांच कराना पड़ रहा है। यहां से जांच व अन्य सुविधाओं के अभाव में चार से पांच मरीजों को जिला अस्पताल रेफर किया जा रहा है। यहां पर अराजतत्वों का दखल भी बढ़ने की बात कही जा रही है। परिसर में गंदगी का अंबार भी देखने को मिला।
एक्सरे की प्रिंट निकल रही धुंधली
हैदरगढ़ संवाद के अनुसार: सीएचसी हैदरगढ़ फस्ट रेफरल यूनिट होने के बावजूद डाक्टरों के अभाव में गंभीर मरीजों के लिए यह सीएचसी सिर्फ फस्ट एड सेंटर बनकर रह गई है। आर्थोपेडिक सर्जन ने होने के कारण दुर्घटना के शिकार मरीजों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय अथवा ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया जाता है। सीएचसी में डिजिटल एक्स-रे मशीन भी नहीं है। जिससे धुंधले प्रिंट निकाल कर काम चलाया जा रहा है। यहां आक्सीजन एवं दवाओं की कमी अपेक्षा कृत कम है। लेकिन गंभीर मरीज सुविधाओं के अभाव में रेफर कर दिए जाते हैं। शुगर जांच के अलावा लगभग सारी जांचें डाक्टर बाहर से ही लिखते हैं। उसका कारण जांच मशीन में पड़ने वाले केमिकल की कमी बताई जाती है। सीएचसी अधीक्षक जय शंकर पाण्डेय दावा करते हैं कि सीवीसी, एलएफ टीईसीजी एवं केएफटी आदि सभी तरह की जांच की व्यवस्था है। लेकिन रिएजेंट की कमी के चलते जांच मशीन सफेद हाथी बन कर रह गई है।
रामसनेहीघाट संवाद के अनुसार
सीएचसी रामसनेहीघाट संसाधनों और विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी व हड्डी रोग विशेषज्ञ, रेडियोलॉजिस्ट और आधुनिक एक्स-रे सुविधा के अभाव में यह अस्पताल धीरे-धीरे रेफरल केंद्र बनकर रह गया है। जुलाई माह में ही 80 से अधिक गंभीर मरीजों को बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजना पड़ा है।
लखनऊ-अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित होने के कारण सीएचसी में आए दिन सड़क दुर्घटनाओं के घायल पहुंचते हैं, लेकिन हड्डी रोग विशेषज्ञ की तैनाती न होना मरीजों के लिए मुसीबत बना है। लाखों रुपये की लागत से स्थापित अल्ट्रासाउंड मशीन भी रेडियोलॉजिस्ट के अभाव में धूल फांक रही है।
गर्भवती महिलाओं को किया जाता है रेफर
फस्ट रेफरल यूनिट के रूप में फतेहपुर सीएचसी पर मूल सुविधाएं उपलब्ध हैं। अधिकतर गर्भवती महिलाओं को अचानक रेफर करना पड़ता है। हड्डी के डाक्टर अस्पताल में लंबे समय से उपलब्ध नहीं है। जिसके चलते दुर्घटना आदि की स्थिति में गंभीर मरीजों को तामीरदारो के साथ जिला अस्पताल रेफर करना पड़ता है।
डॉ. जेपी मौर्य, सीएमएस जिला अस्पताल ने कहा कि जिला अस्पताल में सीएचसी से भी मरीज ज्यादा रेफर होकर आ रहे हैं। यहां जो संसाधन हैं उनका लाभ मरीजों को दिया जाता है। अगर सीएचसी पर मरीजों को रोक कर उपचार किया जाए तो अस्पताल का लोड कम हो सकता है।
कॉमन फैसिलिटी सेंटर की मांग तेज
फोटो संख्या- छह- जैदपुर स्थित कारखाने में कपड़ा बुनता बुनकर।
जैदपुर। बुनकर बाहुल्य क्षेत्र कस्बा जैदपुर में कॉमन फैसिलिटी सेंटर (सीएफसी) की स्थापना की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। स्थानीय उद्यमियों, बुनकरों, कारीगरों का कहना है कि सीएफसी बनने से क्षेत्र के लघु एवं कुटीर उद्योगों को नई पहचान मिलेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
कस्बा जैदपुर में पिछले कई दशकों से कपड़े का कारोबार किया जा रहा है। बुनकरों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हैं। मोहल्ला बड़ापुरा निवासी अंसार हैंडलूम के अध्यक्ष जफर अहमद ने कस्बे में सीएफसी सेंटर बनाने की मांग की हैं। लोगों का कहना है कि वर्तमान में आधुनिक मशीनों, पैकेजिंग, गुणवत्ता परीक्षण, प्रशक्षिण और अन्य तकनीकी सुविधाओं के अभाव में छोटे उद्यमी प्रतिस्पर्धा में पिछड़ रहे हैं। व्यापारियों और उद्यमियों का मानना है कि सीएफसी बनने से स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने में भी मदद मिलेगी।
हजारों बुनकरों को मिलेगा रोजगार:
सीएफसी बनने से क्षेत्र के हथकरघा उद्योग को नई रफ्तार मिलेगी और क्षेत्र के हजारों बुनकरों को सीधे रोजगार एवं बेहतर सुविधाओं का लाभ मिलेगा। बुनकर जफर अहमद, जुबेर अंसारी, मो. समी ने शासन और जिला प्रशासन से मांग की है कि जैदपुर में जल्द से जल्द कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना की प्रक्रिया शुरू की जाए। कस्बे के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में काफी ग्राम समाज की जमीन खाली हैं, प्रशासन राजस्व विभाग से जमीन को चन्हिति करवाकर सीएफसी सेंटर बनवाने का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजे।
एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी सारी सुविधाएं:
वर्तमान में बुनकरों को रंगाई, छपाई, बुनाई, फिनिशिंग, पैकिंग और गुणवत्ता परीक्षण जैसी सुविधाओं के लिए अलग-अलग स्थानों का सहारा लेना पड़ता है। इससे समय और लागत दोनों बढ़ जाते हैं। यदि जैदपुर में कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित होता है तो एक ही छत के नीचे सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
कोट
कस्बा जैदपुर में बुनकरों की सुविधाओं के लिए सीएफसी बनना बहुत जरूरी है। इसके लिए अधिकारियों से बातचीत की है। क्षेत्र में ग्राम समाज की काफी जमीन खाली पड़ी है। इसके लिए जल्द प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा जाएगा।
जफर अहमद, अध्यक्ष अंसार हैंडलूम, जैदपुर
सामान्य प्रश्न
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