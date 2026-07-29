Barabanki News: 365 मोमबत्तियां जलाकर इंटरलॉकिंग की घोषणा
Barabanki News: कोठी। उस्मानपुर गांव स्थित संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर परिसर में बुधवार को ब्लॉक प्रमुख
Barabanki News: कोठी। उस्मानपुर गांव स्थित संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर परिसर में बुधवार को ब्लॉक प्रमुख आरती रावत ने गुरु रविदास की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और दीप प्रज्वलित कर 365 मोमबत्तियां जलाईं। इस अवसर पर संत रविदास समाज सेवा संस्थान उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हरीप्रसाद हनक ने उनका स्वागत किया। ब्लॉक प्रमुख ने घोषणा की कि मंदिर परिसर तक इंटरलॉकिंग का कार्य उनकी निधि से शुरू किया जाएगा। आगे उन्होंने बताया कि हैदरगढ़ विधायक दिनेश रावत ने भी मंदिर परिसर के लिए कई अन्य विकास कार्यों के प्रस्ताव दिए हैं। इनमें कमरा, टीनशेड, रैन बसेरा, शौचालय, आरओ वाटर, स्मार्ट लाइट, बाउंड्री वॉल, गेट और मंदिर से कोठी-जैदपुर रोड तक पक्की संपर्क सड़क का निर्माण शामिल है।
इस मौके पर तीरथराम वर्मा, केशवराम, निर्मल कुमार, सूरज कुमार, सतीश गौतम, देशराज, बीरेंद्र गौतम, नरेंद्र, राहुल, राजाराम, मलखान, फूलमती, शिवम और दीपक गौतम आदि थे।
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