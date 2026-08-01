Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Barabanki News: बदइंतजामी के शिकार हो रहे अमृत सरोवर, उगी झांड़ियों से विषैले जंतुओं का खतरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बाराबंकी
Follow us on Google News
share

Barabanki News: बाराबंकी में अमृत महोत्सव अभियान के तहत बनाए गए अमृत सरोवर वर्तमान में उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। उनकी देखरेख न होने से सरोवरों की स्थिति खराब हो गई है। झाड़ियों और विषैले जीवों का खतरा बढ़ गया है, जिससे लोगों का वहां जाना भी मुश्किल हो गया है।

Barabanki News: बदइंतजामी के शिकार हो रहे अमृत सरोवर, उगी झांड़ियों से विषैले जंतुओं का खतरा

Barabanki News: बाराबंकी। अमृत महोत्सव अभियान के तहत ग्राम पंचायतों में बने अधिकांश अमृत सरोवर इस समय विभागीय उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं। जिससे इन सरवरों को बनाने के पीछे शासन की मंशा फलीभूत नहीं हो पा रही है। अमृत सरोवरों के आसपास उगी बड़ी-बड़ी झाड़ियों के चलते विषैले जीव जंतुओं का खतरा अलग से उत्पन्न हो गया है। कई अमृत सरोवरों में बनी सीढ़ियां, इंटरलाकिंग, बेंच और हाईमास्ट लाइटें खराब हो गई हैं। कभी दूधिया लाइटों से जगमग होने वाले अमृत सरोवर इस समय बदहाल हैं। ग्रामीण अंचलों में लोग अमृत सरोवर के आसपास जाना भी गंवारा नहीं करते हैं। उधर इन्हीं अमृत सरोवर पर राष्ट्रीय पर्व पर ध्वजारोहण भी होना है लेकिन इनके हालात विभागीय अधिकारियों की लापरवाही को बयां करने के लिए काफी है。

देखरेख के अभाव अमृतसरोवर बदहाल

कोठी संवाद के अनुसार सिद्धौर ब्लॉक क्षेत्र के कई अमृत सरोवरों की स्थिति दयनीय है। इन सरोवरों का रखरखाव नियमित न होने से वे जर्जर अवस्था में पहंुच गए हैं। कई स्थानों पर तो तालाब परिसर में सिंघाड़े की फसल उगाई जा रही है। उनका मूल उद्देश्य पर सवाल उठ रहे हैं। इन सरोवरों में बने चबूतरे, इंटरलॉकिंग और सीढ़ियां क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। तालाब परिसर के चारों ओर बड़ी-बड़ी घास और झाड़ियां उगी हैं। सांप और अन्य जीव-जंतुओं का खतरा बना हुआ है। इसमें कई सरोवर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व महापुरुषों के नाम पर हैं, जो अब केवल शोपीस बनकर रह गए हैं। कोठी पंचायत स्थित अमृत सरोवर पर हाईमास्ट लाइट और बेंच की व्यवस्था है। लेकिन देखभाल के अभाव में वे भी जर्जर हो गए हैं। शनिवार को भुनईरूद्र गांव में बने डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम सरोवर का मुख्य गेट बंद था। लेकिन लोग साइड से तार हटाकर तालाब तक पहुंच रहे हैं। लाखूपुर और कोपवा स्थित अमृत सरोवरों के शिलापट्ट भी जमीन में धंसे हुए हैं।

मुख्य समस्याएँ

भठिया गांव के तालाब परिसर में सिंघाड़े की फसल उगाई जा रही है। इसी तरह, हरख ब्लॉक के मुबारकपुर गांव स्थित अमृत सरोवर में भी सिंघाड़े की फसल लगी हुई है। बीडीओ सिद्धौर पूजा सिंह ने बताया कि ब्लॉक में कच्चे और पक्के 34 अमृत सरोवर हैं। उनके मरम्मत के लिए कोई अलग से स्टीमेट नहीं है। मगर जर्जर तालाबों की सूची मिलने पर प्रस्ताव बनाया जाएगा। उधर, स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रधान प्रशासक और सचिव अपनी जिम्मेदारी केवल स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराने तक ही समझते हैं। इसी कारण इनके संरक्षण का काम नहीं हो पा रहा है।

सरकारी लापरवाही

निन्दूरा संवाद के अनुसार क्षेत्र में अधिकारियों की उदासीनता के चलते कहीं चबूतरा टूटे पड़े हैं, तो कहीं गायब हो चुके हैं। ग्राम पंचायत बिसई व मुनीमपुर बरतारा में चबूतरा टूटे पड़े हैं। इस संबंध में सचिव अमित राना ने बताया कि झंडारोहण से पहले मरम्मत कराए जाएंगे। ग्राम पंचायत बिसई अमृत सरोवर तालाब में पानी नहीं है, चबूतरा टूटा पड़ा है। तालाब के चारों ओर झाड़ियां उग आई हैं। जिससे लोग वहां जाने से कतराते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या अमृत सरोवरों की देखरेख की जा रही है?
अमृत सरोवरों की देखरेख नहीं हो रही है, जिससे उनकी स्थिति खराब हो गई है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Barabanki News Barabanki Barabanki Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।