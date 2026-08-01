Barabanki News: बदइंतजामी के शिकार हो रहे अमृत सरोवर, उगी झांड़ियों से विषैले जंतुओं का खतरा

Barabanki News: बाराबंकी में अमृत महोत्सव अभियान के तहत बनाए गए अमृत सरोवर वर्तमान में उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। उनकी देखरेख न होने से सरोवरों की स्थिति खराब हो गई है। झाड़ियों और विषैले जीवों का खतरा बढ़ गया है, जिससे लोगों का वहां जाना भी मुश्किल हो गया है।

Barabanki News: बाराबंकी। अमृत महोत्सव अभियान के तहत ग्राम पंचायतों में बने अधिकांश अमृत सरोवर इस समय विभागीय उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं। जिससे इन सरवरों को बनाने के पीछे शासन की मंशा फलीभूत नहीं हो पा रही है। अमृत सरोवरों के आसपास उगी बड़ी-बड़ी झाड़ियों के चलते विषैले जीव जंतुओं का खतरा अलग से उत्पन्न हो गया है। कई अमृत सरोवरों में बनी सीढ़ियां, इंटरलाकिंग, बेंच और हाईमास्ट लाइटें खराब हो गई हैं। कभी दूधिया लाइटों से जगमग होने वाले अमृत सरोवर इस समय बदहाल हैं। ग्रामीण अंचलों में लोग अमृत सरोवर के आसपास जाना भी गंवारा नहीं करते हैं। उधर इन्हीं अमृत सरोवर पर राष्ट्रीय पर्व पर ध्वजारोहण भी होना है लेकिन इनके हालात विभागीय अधिकारियों की लापरवाही को बयां करने के लिए काफी है。

देखरेख के अभाव अमृतसरोवर बदहाल कोठी संवाद के अनुसार सिद्धौर ब्लॉक क्षेत्र के कई अमृत सरोवरों की स्थिति दयनीय है। इन सरोवरों का रखरखाव नियमित न होने से वे जर्जर अवस्था में पहंुच गए हैं। कई स्थानों पर तो तालाब परिसर में सिंघाड़े की फसल उगाई जा रही है। उनका मूल उद्देश्य पर सवाल उठ रहे हैं। इन सरोवरों में बने चबूतरे, इंटरलॉकिंग और सीढ़ियां क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। तालाब परिसर के चारों ओर बड़ी-बड़ी घास और झाड़ियां उगी हैं। सांप और अन्य जीव-जंतुओं का खतरा बना हुआ है। इसमें कई सरोवर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व महापुरुषों के नाम पर हैं, जो अब केवल शोपीस बनकर रह गए हैं। कोठी पंचायत स्थित अमृत सरोवर पर हाईमास्ट लाइट और बेंच की व्यवस्था है। लेकिन देखभाल के अभाव में वे भी जर्जर हो गए हैं। शनिवार को भुनईरूद्र गांव में बने डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम सरोवर का मुख्य गेट बंद था। लेकिन लोग साइड से तार हटाकर तालाब तक पहुंच रहे हैं। लाखूपुर और कोपवा स्थित अमृत सरोवरों के शिलापट्ट भी जमीन में धंसे हुए हैं।

मुख्य समस्याएँ भठिया गांव के तालाब परिसर में सिंघाड़े की फसल उगाई जा रही है। इसी तरह, हरख ब्लॉक के मुबारकपुर गांव स्थित अमृत सरोवर में भी सिंघाड़े की फसल लगी हुई है। बीडीओ सिद्धौर पूजा सिंह ने बताया कि ब्लॉक में कच्चे और पक्के 34 अमृत सरोवर हैं। उनके मरम्मत के लिए कोई अलग से स्टीमेट नहीं है। मगर जर्जर तालाबों की सूची मिलने पर प्रस्ताव बनाया जाएगा। उधर, स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रधान प्रशासक और सचिव अपनी जिम्मेदारी केवल स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराने तक ही समझते हैं। इसी कारण इनके संरक्षण का काम नहीं हो पा रहा है।

सरकारी लापरवाही निन्दूरा संवाद के अनुसार क्षेत्र में अधिकारियों की उदासीनता के चलते कहीं चबूतरा टूटे पड़े हैं, तो कहीं गायब हो चुके हैं। ग्राम पंचायत बिसई व मुनीमपुर बरतारा में चबूतरा टूटे पड़े हैं। इस संबंध में सचिव अमित राना ने बताया कि झंडारोहण से पहले मरम्मत कराए जाएंगे। ग्राम पंचायत बिसई अमृत सरोवर तालाब में पानी नहीं है, चबूतरा टूटा पड़ा है। तालाब के चारों ओर झाड़ियां उग आई हैं। जिससे लोग वहां जाने से कतराते हैं।