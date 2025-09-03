बाराबंकी का प्राचीन कुंड जहां सदियों से आ रहा रहस्मयी जल
बाराबंकी के डल्लूखेड़ा गांव स्थित सैलानी माता मंदिर के पास एक प्राचीन कुंड है, जहां से सैकड़ों वर्षों से लगातार जल निकल रहा है। इसका स्रोत अभी तक अज्ञात है।
बाराबंकी जिला अपनी ऐतिहासिक और धार्मिक पहचान के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ सतरिख क्षेत्र के डल्लूखेड़ा गांव में एक ऐसा चमत्कारी कुंड है, जो आज भी लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। सैलानी माता मंदिर के पास स्थित इस प्राचीन कुंड की खासियत यह है कि इससे सैकड़ों वर्षों से लगातार जल निकल रहा है, जिसका स्रोत अभी तक किसी को नहीं पता है।
स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह स्थान सैकड़ों साल पुराना है। ग्रामीणों के अनुसार, पहले यहाँ एक टीला हुआ करता था। एक बार जब कुछ चरवाहों ने इसकी सफाई की, तो अचानक यहाँ से जल की धारा बहने लगी, जो आज तक अनवरत जारी है।
श्रद्धालु इस कुंड को बहुत पवित्र मानते हैं और उनका विश्वास है कि इस जल में स्नान करने से कई रोग दूर होते हैं। यही कारण है कि नवरात्र और कार्तिक पूर्णिमा के दौरान यहाँ एक बड़ा मेला लगता है, जिसमें दूर-दूर से लोग आकर स्नान करते हैं और माता के दर्शन करते हैं।
ग्रामीणों ने मांग की है कि प्रशासन इस धार्मिक स्थल को विकसित करे और इसे पर्यटन मानचित्र पर लाए। उनका मानना है कि इससे न केवल यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, बल्कि यह स्थान पूरे देश में अपनी पहचान बना पाएगा
