Hindi NewsUP NewsBarabanki farmer Md Salman success story yesterday labourer today reports 70 lakh turnover
कल मजदूर थे, आज जमींदार; यूपी के किसान सलमान की सालाना टर्नओवर 70 लाख तक पहुंची

संक्षेप:

बाराबंकी के मोहम्मद सलमान ने मुफलिसी के दौर को पीछे छोड़ खेती के जरिए सफलता की नई इबारत लिखी है। 2 एकड़ से शुरुआत कर आज वह 29 एकड़ में खेती कर रहे हैं और सालाना 70 लाख रुपये का टर्नओवर हासिल कर रहे हैं।

Dec 31, 2025 02:29 pm ISTRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, वीरेंद्र सिंह, बेलहरा (बाराबंकी)
कहते हैं कि अगर इरादे फौलादी हों और मेहनत में ईमानदारी हो, तो मिट्टी सोना उगलने लगती है। इस कहावत को सच कर दिखाया है बाराबंकी के सतीनपुरवा गांव के रहने वाले युवा किसान मोहम्मद सलमान ने। कभी मुफलिसी के बीच परिवार का पेट पालने के लिए दूसरों की खेतों में पसीना बहाने वाले सलमान आज खुद 25 से 30 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। प्रगतिशील किसान बन चुके सलमान का सालाना टर्नओवर 70 लाख तक पहुंच गया है।

सलमान के परिवार में 14 सदस्य हैं। विरासत में उन्हें दो एकड़ खेत मिले थे। पारंपरिक तरीके से धान और गेहूं की खेती से मुश्किल से घर का खर्च, दवाइयां और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो पाती थीं। हालात इतने तंग थे कि पैसों के लिए सलमान को दूसरों के खेतों में मजदूरी तक करनी पड़ती थी। लेकिन, उनके मन में कुछ बड़ा करने की तड़प हमेशा बरकरार रही।

29 एकड़ में फैला 'खेती का साम्राज्य'

साल 2016 में पढ़ाई पूरी करने के बाद सलमान ने तय किया कि वह पारंपरिक खेती के ढर्रे को बदलेंगे। उन्होंने वैज्ञानिक और आधुनिक पद्धति को अपनाते हुए सह-फसली खेती (इंटरक्रॉपिंग) शुरू की। उन्होंने अपने खेतों में अमरूद, टमाटर, पपीता, खरबूजा, तरबूज, खीरा और 'ग्लोरियस' जैसी नकदी फसलों की शुरुआत की। शुरुआत में चुनौतियां आईं और मुनाफा कम रहा, लेकिन सलमान ने हिम्मत नहीं हारी। वक्त के साथ सलमान के अनुभव बढ़े और उनके मुनाफे ने खेती का दायरा भी बढ़ा दिया। आज वह अपनी 29 एकड़ जमीन पर आधुनिक खेती कर रहे हैं।

नर्सरी व्यवसाय: सलमान ने अमरूद और पपीते के साथ-साथ पौधों की नर्सरी का काम भी बड़े स्तर पर शुरू किया। उनकी तैयार की गई नर्सरी की डिमांड इतनी है कि दर्जनों जिलों के किसान सीजन आने से पहले ही एडवांस बुकिंग करा लेते हैं।

रोजगार का जरिया: जो सलमान कभी मजदूरी करते थे, आज उनके खेत और नर्सरी में 25 से 30 मजदूर रोजाना काम करते हैं।

70 लाख का टर्नओवर: सलमान की मेहनत का नतीजा उनके बैंक बैलेंस और लाइफस्टाइल में साफ दिखता है। वो बताते हैं कि उनका सालाना टर्नओवर अब 70 लाख रुपये तक पहुंच गया है। इस कमाई से वो हर साल करीब एक एकड़ जमीन खरीदते हैं। उन्होंने नया घर बनवाया, ट्रैक्टर और चार पहिया गाड़ी खरीदी और अपने भाई को सोने-चांदी की दुकान भी खुलवा दी है।

युवा किसानों को सलाह: सलमान की सफलता को देखकर आसपास के सैकड़ों किसान अब नकदी फसलों की ओर रुख कर रहे हैं। सलमान का कहना है कि किसानों को नए प्रयोग करने से हिचकना नहीं चाहिए। तकनीक और बाजार की मांग को समझकर खेती की जाए, तो यह दुनिया का सबसे बेहतरीन और लाभदायक व्यवसाय साबित हो सकता है।

Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा लगभग ढाई दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। बिहार में दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने के बाद दिल्ली-एनसीआर में विराट वैभव, दैनिक भास्कर, आज समाज, बीबीसी हिन्दी, स्टार न्यूज, सहारा समय और इंडिया न्यूज के लिए अलग-अलग भूमिका में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Farmers News Success Story Inspirational News अन्य..
