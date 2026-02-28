Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

VIDEO: कानपुर कचहरी में होली मिलन के मौके पर रंगारंग कार्यक्रम, बार डांसरों ने लगाए ठुमके

Feb 28, 2026 01:11 pm ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, कानपुर
share Share
Follow Us on

कानपुर कचहरी परिसर स्थित बार एसोसिएशन लॉन में आयोजित होली मिलन समारोह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत फूलों की होली से हुई, लेकिन बाद में मंच पर बार डांसरों ने हिंदी और भोजपुरी गानों पर ठुमके लगाए।

VIDEO: कानपुर कचहरी में होली मिलन के मौके पर रंगारंग कार्यक्रम, बार डांसरों ने लगाए ठुमके

बार एसोसिएशन लॉन में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ फूलों की होली से हुआ। लेकिन बाद में कचहरी में डांस बार बन गया। दरअसल, यहां हिंदी और भोजपुरी गानों पर बार डांसरों ने जमकर ठुमके लगाए। वहीं, वकील भी उनके साथ झूमे। इस कार्यक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

कानपुर कचहरी परिसर में शुक्रवार को होली मिलन समारोह के दौरान डांस कार्यक्रम आयोजित किया गया। जैसे ही कार्यक्रम में मंच पर डांसरों का परफॉर्मेंस शुरू हुआ वैसे ही माहौल उत्साह से भर गया। दर्शकों में मौजूद अधिवक्ता और अन्य लोग गानों की धुन पर झूमते नजर आए। जैसे ही लोकप्रिय फिल्मी गीत बजा, समारोह में मौजूद लोगों ने तालियां बजाईं, सीटियां भी गूंजीं और माहौल पूरी तरह रंगीन हो गया। कई लोग मंच के सामने आकर थिरकते दिखाई दिए।

होली मिलन के इस आयोजन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर लोग अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक्स पर एक यूजर ने लिखा, 'कानपुर बार एसोसिएशन की तरफ से होली उत्सव के उपलक्ष्य में रसियन का डांस कराया जा रहा है।' वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, 'लगता है यह कानपुर की कचहरी नहीं है लफंगों और दलालों का सम्मेलन चल रहा है। न्याय के देवताओं को भड़ुवागिरी का शौक चढ़ा है। कानपुर चौमुखी विकास की ओर अग्रसर है। वैसे इस तरह के आयोजनों की परमिशन कौन देता है? इन सब कृत्यों से लोगों की भावनाएं आहत नहीं होती?'

ये भी पढ़ें:3 लेखपाल, वकील, पूर्व ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्य समेत 10 पर होगा मुकदमा
ये भी पढ़ें:एफआईआर और कोर्ट के आदेश में सबूतों का जिक्र नहीं; बोले अविमुक्तेश्वरानंद के वकील

अन्नू अवस्थी ने हंसाया

वकीलों की पत्नियां बड़ी समझदार होती हैं। महामंत्री जब चुनाव जीते तो घर पहुंचे। उनकी पत्नी पूड़ी और बालूशाही लेकर बाहर जा रही थीं। देखकर रुक गईं और उन्हें ही खाने को दे दिया। महामंत्री ने पूछा हम नहीं आते तो क्या करतीं। इस पर जवाब मिला कि गाय को खिलाने ले जा रहे थे, उसे ही खिलाते। हास्य कलाकार अन्नू अवस्थी की इस कथन पर बार एसोसिएशन का लॉन ठहाकों से गूंज उठा।

ये भी पढ़ें:8.30 करोड़ की गारंटी पर छूटेगी लेम्बोर्गिनी, सुपरकार को लेकर कोर्ट का आदेश
Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

और पढ़ें
Kanpur Kanpur News Kanpur Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |