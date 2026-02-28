VIDEO: कानपुर कचहरी में होली मिलन के मौके पर रंगारंग कार्यक्रम, बार डांसरों ने लगाए ठुमके

कानपुर कचहरी परिसर स्थित बार एसोसिएशन लॉन में आयोजित होली मिलन समारोह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत फूलों की होली से हुई, लेकिन बाद में मंच पर बार डांसरों ने हिंदी और भोजपुरी गानों पर ठुमके लगाए।

बार एसोसिएशन लॉन में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ फूलों की होली से हुआ। लेकिन बाद में कचहरी में डांस बार बन गया। दरअसल, यहां हिंदी और भोजपुरी गानों पर बार डांसरों ने जमकर ठुमके लगाए। वहीं, वकील भी उनके साथ झूमे। इस कार्यक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

कानपुर कचहरी परिसर में शुक्रवार को होली मिलन समारोह के दौरान डांस कार्यक्रम आयोजित किया गया। जैसे ही कार्यक्रम में मंच पर डांसरों का परफॉर्मेंस शुरू हुआ वैसे ही माहौल उत्साह से भर गया। दर्शकों में मौजूद अधिवक्ता और अन्य लोग गानों की धुन पर झूमते नजर आए। जैसे ही लोकप्रिय फिल्मी गीत बजा, समारोह में मौजूद लोगों ने तालियां बजाईं, सीटियां भी गूंजीं और माहौल पूरी तरह रंगीन हो गया। कई लोग मंच के सामने आकर थिरकते दिखाई दिए।

होली मिलन के इस आयोजन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर लोग अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक्स पर एक यूजर ने लिखा, 'कानपुर बार एसोसिएशन की तरफ से होली उत्सव के उपलक्ष्य में रसियन का डांस कराया जा रहा है।' वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, 'लगता है यह कानपुर की कचहरी नहीं है लफंगों और दलालों का सम्मेलन चल रहा है। न्याय के देवताओं को भड़ुवागिरी का शौक चढ़ा है। कानपुर चौमुखी विकास की ओर अग्रसर है। वैसे इस तरह के आयोजनों की परमिशन कौन देता है? इन सब कृत्यों से लोगों की भावनाएं आहत नहीं होती?'