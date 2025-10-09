Banner with 'I love Mohammad' raised again at mosque in Gorakhpur, video goes viral गोरखपुर में मस्जिद पर फिर लहराया आई लव मोहम्मद लिखा बैनर, वीडियो वायरल, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsBanner with 'I love Mohammad' raised again at mosque in Gorakhpur, video goes viral

गोरखपुर में मस्जिद पर फिर लहराया आई लव मोहम्मद लिखा बैनर, वीडियो वायरल

यूपी के गोरखपुर में एक बार फिर आई लव मोहम्मद का बैनर लहराया है। इस बार एक मस्जिद की दीवार पर हरे रंग के कपड़े पर आई लव मोहम्मद लिखकर टांगा गया था। इसके साथ ही बैनर पर कई भड़काऊ नारे भी लिखे थे। इसका वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई और बैनर हटा दिया है।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता।Thu, 9 Oct 2025 06:14 PM
share Share
Follow Us on
गोरखपुर में मस्जिद पर फिर लहराया आई लव मोहम्मद लिखा बैनर, वीडियो वायरल

यूपी के गोरखपुर में एक बार फिर मस्जिद की दीवार पर आई लव मोहम्मद वाला बैनर लहराया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के छोटे काजीपुर स्थित मस्जिद की दीवार पर हरे रंग के कपड़े पर बने बैनर पर ई लव मोहम्मद के साथ कई भड़काऊ नारे भी लिखे थे। लिखा था कि खून का कतरा बहाएंगे, मौका पड़ा तो सिर कटाएंगे। बैनर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस हरकत में आ गई। कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और बैनर को हटवाया। पुलिस ने मस्जिद के मुतवल्ली से पूछताछ भी की। उन्होंने बताया कि बच्चों ने यह हरकत की है। उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी और न ही यह पता कि बैनर कब लगाया गया। पुलिस अब बैनर लगाने वालों की पहचान में जुटी है।

छोटा काजीपुर क्षेत्र मिश्रित आबादी वाला संवेदनशील इलाका माना जाता है। बैनर लगने के बाद स्थानीय स्तर पर इसे लेकर चर्चा शुरू हो गई थी। खुफिया विभाग भी अलर्ट हो गया। सूत्रों के मुताबिक, सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगा रही हैं कि इसके पीछे किसी संगठित समूह का हाथ तो नहीं है। कोतवाली थाना प्रभारी छत्रपाल सिंह ने बताया कि विवादित बैनर हटवा दिया गया है और पुलिस जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें:राजनीति का शौक तो चुनाव लड़ लें, अखिलेश के निशाने पर बरेली के डीएम अविनाश सिंह

इससे पहले चिलुआताल थाना क्षेत्र के नकहा नंबर एक, घोसीपुरवा में भी विवादित बैनर लगाने का मामला सामने आया था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बैनर हटवाया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दो आरोपियों सिराजुल उर्फ मो. कैफ और मो. कादिर उर्फ कालिया को गिरफ्तार किया था। दोनों को शांति भंग की धाराओं में चालान कर न्यायालय के आदेश पर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है।

यूपी में पिछले कुछ दिनों से आई लव मोहम्मद को लेकर अलग अलग जिलों में मुस्लिम समुदाय के लोगों खासकर लड़कियों ने जुलूस निकालने और प्रदर्शन करने की कोशिश की है। कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भी भेजा है। बरेली में तो इसे लेकर बड़ा बवाल हो गया। पुलिस और मुस्लिम समुदाय के लोगों में झड़प हुई। दर्जनों लोगों को जेल भेजा गया है।

Gorakhpur Gorakhpur News Video Viral अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |