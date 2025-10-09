गोरखपुर में मस्जिद पर फिर लहराया आई लव मोहम्मद लिखा बैनर, वीडियो वायरल

यूपी के गोरखपुर में एक बार फिर आई लव मोहम्मद का बैनर लहराया है। इस बार एक मस्जिद की दीवार पर हरे रंग के कपड़े पर आई लव मोहम्मद लिखकर टांगा गया था। इसके साथ ही बैनर पर कई भड़काऊ नारे भी लिखे थे। इसका वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई और बैनर हटा दिया है।

यूपी के गोरखपुर में एक बार फिर मस्जिद की दीवार पर आई लव मोहम्मद वाला बैनर लहराया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के छोटे काजीपुर स्थित मस्जिद की दीवार पर हरे रंग के कपड़े पर बने बैनर पर ई लव मोहम्मद के साथ कई भड़काऊ नारे भी लिखे थे। लिखा था कि खून का कतरा बहाएंगे, मौका पड़ा तो सिर कटाएंगे। बैनर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस हरकत में आ गई। कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और बैनर को हटवाया। पुलिस ने मस्जिद के मुतवल्ली से पूछताछ भी की। उन्होंने बताया कि बच्चों ने यह हरकत की है। उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी और न ही यह पता कि बैनर कब लगाया गया। पुलिस अब बैनर लगाने वालों की पहचान में जुटी है।

छोटा काजीपुर क्षेत्र मिश्रित आबादी वाला संवेदनशील इलाका माना जाता है। बैनर लगने के बाद स्थानीय स्तर पर इसे लेकर चर्चा शुरू हो गई थी। खुफिया विभाग भी अलर्ट हो गया। सूत्रों के मुताबिक, सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगा रही हैं कि इसके पीछे किसी संगठित समूह का हाथ तो नहीं है। कोतवाली थाना प्रभारी छत्रपाल सिंह ने बताया कि विवादित बैनर हटवा दिया गया है और पुलिस जांच कर रही है।

इससे पहले चिलुआताल थाना क्षेत्र के नकहा नंबर एक, घोसीपुरवा में भी विवादित बैनर लगाने का मामला सामने आया था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बैनर हटवाया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दो आरोपियों सिराजुल उर्फ मो. कैफ और मो. कादिर उर्फ कालिया को गिरफ्तार किया था। दोनों को शांति भंग की धाराओं में चालान कर न्यायालय के आदेश पर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है।